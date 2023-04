"È davvero famosa?": Isola 2023, il primo nome ufficiale scatena controversie: tempesta su Ilary Blasi

L'Isola dei Famosi 2023, condotta da Ilary Blasi, sta per iniziare e viene annunciato il primo concorrente ufficiale, suscitando inevitabilmente polemiche. Quest'anno Mediaset sembra aver deciso di monitorare attentamente ogni movimento dei naufraghi (e della conduttrice) per evitare derive trash. Dagospia aveva rivelato questa notizia, citando fonti vicine a Mediaset.

Il sito di Roberto Dagostini riferiva: “Sembra che i tempi d'oro siano finiti. Dal noto fashion blogger Gianmaria Sainato a Cecchi Paone con il giovane fidanzato, il cast dell'Isola dei (presunti) Famosi sta preoccupando i vertici di Mediaset. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Riuscirà Ilary Blasi ad evitare il rischio Titanic? Chissà”.

Isola dei Famosi 2023, Fiore Argento è la prima concorrente ufficialeMentre si attende l'inizio del reality, viene annunciata la prima concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi 2023: Fiore Argento. La notizia è stata diffusa sui social dalla sorella Asia. “Ecco il primo nome - scrive - Fiore Argento concorrente ufficiale!”.

Questa scelta conferma le voci sugli altri partecipanti. Il cast dell'Isola dei Famosi 2023 dovrebbe includere: Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise, Marco Predolin, Christopher Leoni, Cristina Scuccia e Claudia Motta. Inoltre, partiranno per l'Honduras Andrea lo Cicero, Gian Maria Sainato, Alessandra Drusian, Fabio Ricci, Helena Prestes, Pamela Camassa, Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo. È stato anche confermato che Alvin sarà l'inviato in Honduras. A quanto pare, parte della famiglia Argento non avrebbe accolto con entusiasmo questa decisione.

Secondo il settimanale Oggi: “Sarebbero preoccupati che durante le lunghe giornate in Honduras, Fiore possa rilasciare dichiarazioni che verrebbero poi analizzate durante le dirette da Ilary Blasi e dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria”. Anche i fan si chiedono chi sia Fiore Argento e se non sarebbe meglio invitare, a questo punto, persone non vip. Insomma, l'Isola dei Famosi 2023 di Ilary Blasi è già al centro delle discussioni.