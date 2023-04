Enrico Brignano chi è la moglie Flora Canto

La carriera e la vita privata di Enrico Brignano

Flora Canto è una attrice italiana nata il 4 ottobre 1990 a Roma, Italia. Ha iniziato la sua carriera come attrice a metà degli anni 2000, apparendo in diverse serie televisive e film italiani. Flora Canto è diventata più conosciuta grazie al suo ruolo nella serie TV "Un medico in famiglia". Inoltre, ha partecipato a vari programmi televisivi italiani, tra cui il talent show "Ballando con le stelle" nel 2020. Flora è anche conosciuta per il suo rapporto con l'attore italiano Enrico Brignano, con il quale ha una figlia.

Enrico Brignano è un attore e comico romano che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo essersi diplomato al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti. Ha lavorato in diversi spettacoli teatrali, film e trasmissioni televisive, come Maresciallo Rocca, Un medico in famiglia, La sai l'Ultima, Zelig, Le Iene, Scherzi a parte e Affari Tuoi.

Nel 2000, Brignano ha debuttato come regista con il film "Si fa presto a dire amore". Tuttavia, ha successivamente deciso di concentrarsi principalmente sul suo lavoro di attore. Nonostante ciò, non esclude l'idea di tornare alla regia cinematografica in futuro.

Enrico Brignano, oltre alla sua carriera, è molto attento alla sua vita privata e alla sua famiglia. Afferma di essere un padre presente e saggio, che cerca sempre di trascorrere del tempo di qualità con i suoi figli, nonostante le sue numerose impegni lavorativi. Brignano è anche consapevole dell'importanza di invecchiare con grazia e accetta le rughe come parte naturale della vita.