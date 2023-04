Oroscopo Paolo Fox domani 10 aprile 2023, le previsioni per Pasquetta

Ariete

Oggi non ci sarà nessun messaggio nella tua casella di posta con parole che ti incoraggeranno ad amare la vita. Quindi, Ariete, dovrai dirlo a te stesso. Senti molte emozioni molto forti, che sono una grande fonte di energia. Devi incanalarli in una direzione positiva. Tutto questo amore che è in voi deve trovare la sua utilità. Ad esempio, potrebbe servirti nel tuo ambiente più vicino, quindi è quasi meglio non nasconderli.

Toro

Prendersi cura di se stessi non significa solo esercitare e mangiare i cibi giusti. Significa anche prestare attenzione alle tue emozioni. Se la tua mente corre tutto il tempo, oggi è il momento per te di fermarti e fare un bilancio dei tuoi sentimenti. Toro, dovresti chiedere al tuo cuore di sapere cosa devi fare. Le risposte non sempre seguono la voce della ragione e, se all'inizio non sono ovvie, dovrai perseverare.

Gemelli

Nonostante tutti gli sforzi che puoi fare, oggi sarà impossibile per te fare qualcosa senza dare prova di grande emozione. Tutte le situazioni che incontrerai saranno cariche di sentimenti diversi. Gemelli, dovresti fare un grande sforzo per rimanere razionale. Per sfuggire alla realtà, potresti sentire il bisogno di balzare sul cibo o sulle bevande. Dovrai resistere a questa tentazione perché gestirai meglio le tue emozioni con una mente lucida e a stomaco vuoto.

Cancro

Oggi, i tuoi sogni più sfrenati potrebbero diventare realtà. Grazie alle influenze dei pianeti, beneficerai di un importante capitale di fortuna. Questo potrebbe avvenire sotto forma di un miglioramento della vita di tutti i giorni. Potresti sentire parlare di vacanze o di un aumento. L'energia positiva di questo giorno si farà sentire anche nella tua vita personale. Riceverai ancora più amore e attenzione dal tuo partner.

Leone

Oggi le vostre emozioni saranno sotto controllo. Leone, potresti chiederti se sei stato addomesticato. In ogni caso, sembrano prenderti per mano. La verità è che hanno deciso di complicare le tue relazioni con gli altri e seminare discordia ovunque. Non dovresti lasciarli giocare con te. Dovrai concentrarti e cercare di contenere tutto questo. Un po 'di rilassamento dovrebbe dissolverli momentaneamente e darti più libertà di azione.

Vergine

In questo giorno dovreste smettere di rifugiarvi e nascondervi dietro le cosiddette barriere intellettuali che avete eretto. Vergine, dovresti lasciare un po 'più di spazio alle emozioni e agli impulsi. Non tutto può essere astratto e riflessivo, quindi dovresti essere più spontaneo e vedere quanto può essere eccitante vedere le persone e scambiare sentimenti ed emozioni che non sono del tutto razionali.

Bilancia

Per tutta la giornata di oggi dovresti stare molto attento e tenere sotto controllo le tue emozioni. Bilancia, qualcuno potrebbe esercitare un'influenza piuttosto negativa su di te suscitando la tua irritabilità e rafforzando la tua paranoia naturale. Dovresti cercare di essere consapevole di questo per limitare gli effetti devastanti che sentirai nascere in te stesso. Se ti attieni a questa disciplina personale, sarai in grado di superare questi brutti momenti.

Scorpione

L'intensità di questa giornata sarà molto grande e potresti incontrare alcuni ostacoli inaspettati. Scorpione, non hai bisogno di interpretare l'eroe, perché potresti non avere risposte perfette a tutte le domande che ti verranno poste. Nessuno è costretto all'impossibile. Si tratta semplicemente di resistere a queste turbolenze e invece di intervenire indiscriminatamente, dovresti sapere come riservare le tue opinioni su questioni che conosci meglio.

Sagittario

Oggi non ci saranno scuse per la pigrizia, quindi dovresti alzarti all'alba. Più sei attivo, meglio ti sentirai. Sagittario, dovresti uscire dal tuo guscio ed esprimere le tue idee alle persone che incontri. Dovresti andare a fare una passeggiata e prendere un po 'd'aria perché sarà qualcosa che ti ispirerà. Dovresti anche essere dinamico, ma flessibile. Le emozioni salgono alle stelle in un giorno come questo, quindi è meglio prendere le cose con umorismo.

Capricorno

Oggi avrai difficoltà a disciplinarti. La tua natura infantile non chiede altro che riapparire e giocare. Ma il più delle volte, Capricorno, dovresti cercare di sopprimere questi impulsi irriflessibili, contenuti nel tuo senso di responsabilità e dovere. Questa tensione interna ti rende irritabile in diverse aree della tua vita. Dovresti fare tutto il possibile per bilanciare il tuo comportamento lasciando spazio ai tuoi desideri, anche quelli più infantili.

Acquario

Ci sono giorni come questo oggi in cui provi cinquanta abiti diversi senza essere in grado di sentirti bene con te stesso. Qualunque cosa indossi, non hai un bell'aspetto. In questo caso, Acquario, e se vuoi un buon consiglio, dovresti smettere di guardarti allo specchio e pensare che sei troppo grasso, troppo magro, troppo gonfio o troppo di tutto ... Inoltre, dovresti ripetere a te stesso più e più volte che sei perfetto, e ad alta voce se necessario.

Pesci

Oggi sarai timido ed esitante nell'esprimere le tue emozioni. Questo non è qualcosa a cui sei abituato, quindi Pesci, le persone intorno a te saranno piuttosto sorprese. In effetti, ti sentirai come se avessi bisogno di concentrarti di più su ciò che sta accadendo dentro di te, piuttosto che su come appari. Quindi non dovresti cercare la soluzione negli altri. È tempo per te di scoprire te stesso. Questo non significa che ci sia un problema, stai solo attraversando una fase introspettiva.