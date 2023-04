Oroscopo Paolo Fox domani 11 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Sentirai di essere sotto un'influenza lunare che ti spinge a ordinare, purificare e calcolare. Il più delle volte, ciò si tradurrà in un'eccellente pulizia generale della casa, dell'ufficio e della casetta da giardino. Altri metteranno le loro relazioni o ricchezze sotto esame, ma tutti avranno una soluzione. Mantieni una sana distanza in termini di sentimenti, emozioni e percezioni. Il cervello si sta impossessando di te, Ariete, ma non andare troppo lontano... Ti fa sembrare meno caldo del solito.

Toro

Oggi avrai una giornata molto buona, fruttuosa e proficua, qualunque cosa tu faccia. Il piacere e la creatività saranno nell'aria, sia che si tratti di concepire un bambino o di far progredire il tuo lavoro. A tutti gli effetti, sarà una giornata di svago, dedicata al piacere e alla bellezza. Stai vivendo la vita al massimo. Non preoccuparti troppo dei dettagli. Toro, questo è il momento di manifestare i tuoi sentimenti e avvicinarti al tuo partner.

Gemelli

Non prendere le cose troppo sul serio. Le vostre facoltà critiche saranno molto cariche oggi e renderete difficile la vita al vostro ego e a coloro che vi circondano. Questo non sarà un atteggiamento molto costruttivo e sarebbe meglio se trovassi qualcosa da fare con le tue mani o che praticassi uno sport. Gemelli, decidere cosa viene prima sarà fondamentale per ottenere un quadro più chiaro. Che si tratti di una scelta tra due persone o di due stili di vita diversi, dovresti tenere la testa lucida per controllare abilmente i tuoi dubbi.

Cancro

La vostra routine quotidiana sarà piacevole. L'ambiente moderato, laborioso e abbastanza cerebrale ti aiuterà molto a mettere in ordine le tue idee, così come i tuoi armadi, amici e desideri. Prenderai alcune buone decisioni, a seconda della situazione in cui ti trovi. Una Venere espansiva facilita le conversazioni intime. Cancro, cerca di mantenere la calma e parla apertamente. Oggi potresti essere abbastanza fortunato da essere creativo. Non tenere nascoste le tue idee, tutto ciò di cui hanno bisogno è un po 'di lavoro.

Leone

Oggi le vostre preoccupazioni saranno di natura materiale. La luna ti incoraggerà a pagare i tuoi debiti, richiedere un prestito per un progetto specifico o recuperare i soldi che ti spettano. In ogni caso, risolverà i tuoi affari in modo accurato e onesto. Avrai l'opportunità di imparare molto sul tuo partner e avvicinarti. Questo è un buon giorno per incontri nuovi e insoliti. Leone, dovresti far sentire i tuoi impulsi e anche farti sentire.

Vergine

La vostra devozione e coscienza professionale saranno riconosciute oggi, per non dire premiate in alcuni casi. Qualunque sia la situazione, trascorrerai una grande giornata in un ambiente laborioso e in alcuni casi studioso, e i risultati delle tue valutazioni saranno completi e pertinenti. Le cose tenderanno ad andare per la tua strada. Questo è confortante. Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Vergine, non stare nel tuo angolo.

Bilancia

Oggi, i problemi nella tua casa potrebbero essere intensi perché anche i sentimenti sono intensi. Questo vale soprattutto per i partner romantici. Dovresti essere gentile con gli altri per mantenere la pace e promuovere l'armonia con tutti. Bilancia, beneficerai di un'influenza dinamica sulle tue riflessioni, che saranno tinte di buon senso e, per lo meno, di un senso strategico. Questa sarà una buona cosa in sé, ma non sarà sufficiente per permetterti di andare avanti. Dovrai anche prendere provvedimenti per dimostrare il tuo coraggio, determinazione e tenacia per avere successo.

Scorpione

Tutti aspirano a mettere le cose in ordine, ad essere metodici, ordinati e ad avere stabilità materiale... Questi valori fanno appello direttamente al tuo cuore, ma, in realtà, il tuo cuore è ciò che non dovresti dimenticare. L'atmosfera non sarà molto romantica e sarai più propenso ad andare a trovare i tuoi amici per scambiare opinioni, invece di stare con il tuo partner e cogliere l'occasione per dirgli cose carine. Scorpione, goditi questa giornata.

Sagittario

Oggi hai molta energia per fare le cose. La notizia non così buona è che puoi provare a dominare gli altri, specialmente se si sentono insicuri su qualcosa. Dovresti prendertela comoda. Dovrai controllare la tua tendenza all'eccesso in modo da non inimicarti le persone. Sagittario, puoi raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato, ma non compromettere le tue possibilità muovendoti troppo velocemente. Sii consapevole della possibile resistenza che potresti incontrare dal tuo partner.

Capricorno

Oggi hai idee su ciò che ti aspetti e su come vuoi che le cose si sviluppino. Tuttavia, potresti diventare troppo ossessionato e un po 'intenso. Tienilo a mente in modo da poter lasciare un po 'di spazio per gli altri. Capricorno, cerca di affrontare i problemi in modo logico. Avrai l'opportunità di essere molto orgoglioso di te stesso e ti apprezzeranno di più. Se sei single, non stare a casa.

Acquario

Potresti sentirti un po 'preoccupato oggi per qualcosa che sta accadendo dietro le quinte. Oggi dovresti usare la tua energia positiva per interagire con amici e gruppi. Qualunque cosa accada, dovresti cercare di rimanere in pista. Acquario, devi saperne di più prima di prendere una decisione che coinvolge il tuo futuro. Ci sono troppe interferenze intorno a te, quindi dovresti prenderti il tempo per caricare le batterie.

Pesci

Una giornata meravigliosa è in gioco se ti scrolli di dosso la tua leggendaria apatia e fai uno sforzo per rivolgerti agli altri invece di aspettare che vengano da te. Il partner fedele, il collaboratore efficiente, il simpatico direttore di banca o l'amore con la A maiuscola possono benissimo essere a pochi metri da te. Pesci, un dialogo molto positivo con il tuo partner ti farà vedere le cose in modo diverso. Le tue emozioni ti guideranno nella giusta direzione e saprai cosa fare per migliorare la tua relazione.