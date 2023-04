Oroscopo Branko domani 12 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi potresti avere una conversazione con un capo, un genitore o qualcuno che detiene una posizione di autorità. Qualcuno potrebbe suggerire qualcosa che meno ti aspettavi di sentire. Ariete, stai attento, perché le richieste poste su di te stanno minando la tua energia. Dovresti cercare di non lasciare che questo ti porti fuori rotta. Sarai attratto a seguire impulsi irresistibili. Il tuo entusiasmo ti darà libero sfogo e ti spingerà in una relazione appassionata. Non abbiate fretta se vi viene chiesto di fare promesse.

Toro

Dovresti ordinare i tuoi libri di ricette e cercare idee di cucina. Il clima favorirà una buona alimentazione quotidiana e la condivisione dei piccoli piaceri della vita. La tua famiglia e i tuoi amici saranno gli ospiti di un pranzo che sarà sia piacevole che delizioso. I rapporti con la tua famiglia ti porteranno grandi soddisfazioni oggi, purché dimostri calore e diplomazia. Toro, non cercare di brillare o vincere, poiché il tempo sarà più romantico che competitivo.

Gemelli

Oggi vi concentrerete sulla riflessione su ciò che avete ottenuto, in particolare in termini materiali ed emotivi. Sarà un grande giorno per chiedere a qualcuno di sposarti o trasferirti insieme. Dovresti investire in valori duraturi, avere un figlio o raccogliere i frutti dei tuoi sforzi passati. Non avrai problemi a sentirti positivo e in armonia con ciò che ti circonda. Gemelli, hai bisogno di riposare sul fronte psicologico, quindi non esitare a immergerti nei piaceri e nelle attività ricreative che ti piacciono.

Cancro

Qualcuno vicino a te, partner o amico, oggi potrebbe sorprenderti. Potrebbero darti nuove e interessanti informazioni. Potresti anche incontrare qualcuno di nuovo, insolito o diverso. Può anche essere una giornata meravigliosa che attira calore e romanticismo, quindi troverai interessante uscire o divertirti. Le persone saranno particolarmente amichevoli e ricettive al tuo fascino, che sarà pieno di sentimento. Se hai una relazione, Cancro, dovresti sfruttare al massimo la tua giornata.

Leone

Oggi avrai una giornata eccellente se sei paterno / materno e protettivo, senza cadere nella trappola di essere dittatoriale e abusare della tua autorità. Le persone apprezzano il tuo calore, la tua generosità e il tuo spirito imprenditoriale, ma apprezzano molto meno la tua arroganza e il tuo approccio rigido. Sentirai un maggiore bisogno di sicurezza emotiva. Se sei single, Leone, non lasciarti trasportare dal pessimismo e dal fatalismo. Le stelle ti sorrideranno, non esitare.

Vergine

Questo sarà il momento di organizzare attività piacevoli per te e i tuoi cari, preparare una sorpresa per il tuo partner, organizzare un incontro con gli amici e scoprire una mostra, un museo o un nuovo negozio. L'atmosfera sarà molto cordiale e le circostanze saranno favorevoli a voi. Sarai anche pieno di meravigliose idee creative. Per alcuni Vergine, la loro vita sentimentale sembrerà più incerta e faranno domande per la prima volta. Troverai le risposte giuste man mano che l'anno avanza.

Bilancia

Se hai un parente anziano in una residenza, questo sarà un giorno ideale per fare una visita amorevole come regalo. Se hai un nipote amato, dovresti fargli un regalo a sorpresa o portarlo al cinema. Dovresti essere più coinvolto se vuoi avere più influenza sulle cose. Dovresti esprimerti in un linguaggio semplice, ma fallo con calma. Bilancia, i cieli sorridono nella tua vita amorosa, i messaggi sono facilmente trasmessi e capirai istintivamente il tuo partner. Dovresti cogliere l'occasione per dedicare più tempo alla tua relazione e appianare le tue differenze.

Scorpione

Sia che tu debba fare un viaggio breve o lungo, sarà una giornata perfetta per stabilire buoni rapporti con i tuoi compagni di viaggio, trovare un mezzo di trasporto piacevole e comodo e approfittare del viaggio per promuovere i tuoi interessi. Scorpione, devi allontanarti dalla tua routine per trovare un livello di rilassamento mentale, che ti manca in questo momento. Ora è il momento di assaporare le delizie di Eros e cercare nuovi e diversi incontri.

Sagittario

Sai da tempo che non puoi avere tutto e che non puoi accontentare tutti, ma oggi corri il rischio di infastidire inavvertitamente le persone o scandalizzarle senza pensare. Questo non sarà un grosso problema se sei coinvolto solo con persone che ti conoscono bene. Sagittario, hai entusiasmo e più carisma che mai, assetato di emozioni. L'inaspettato si muove verso di te. Se sei single, aspettati un incontro sorprendente.

Capricorno

Tutte le tue relazioni serie saranno al centro dell'attenzione. Il lato positivo di questo includerà matrimonio, contratti, accordi, partnership e collaborazioni. Il lato negativo includerà divorzi, rotture e conflitti. In ogni caso, comporterà una profonda revisione delle tue relazioni con altre persone. Cerca l'aiuto di coloro che conosci per prepararti meglio ai cambiamenti che potrebbero arrivare. Capricorno, le nuvole si schiariranno finché sarai te stesso e userai le parole giuste per parlare con il tuo partner.

Acquario

Un'atmosfera festosa ti aiuterà a divertirti al meglio con la persona che ami. Avrai uno dei giorni più belli della tua vita amorosa da solo o in un ambiente intimo. È tempo di mostrarti al meglio. Se sei single, nuovi orizzonti si aprono davanti a te per gentile concessione degli amici che hai fatto ultimamente. Questo è un giorno imprevedibile per la maggior parte delle persone, compresi gli Acquario.

Pesci

La luna sarà la tua musa ispiratrice e ti incoraggerà ad essere creativo e fruttuoso nella tua vita amorosa. Sarà un giorno perfetto per concepire un bambino, trovare il successo artistico o avere un incontro romantico definitivo. Pesci, il tempo sarà deliziosamente romantico e istintivamente ti sentirai capito. Oggi un amico potrebbe sorprenderti. Dovresti goderti i tuoi incontri con nuove persone. Anche se sembra insolente, riuscirai comunque a rompere alcune barriere. La tua audacia sta dando i suoi frutti.