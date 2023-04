Oroscopo Paolo Fox domani 12 aprile 2023, lo zodiaco al Top

Ariete

Oggi non dovresti cercare scuse perché è tempo che tu ti assuma la responsabilità delle tue decisioni. Se ti trovavi in una fase di dubbio sulle tue scelte professionali o sentimentali, dovresti andare avanti e pensare alle conseguenze un po 'più tardi. Ariete, la tua immobilità potrebbe ritorcersi contro. Non dovresti cercare di analizzare il motivo del comportamento di ogni persona. Ciò di cui hai più bisogno nella tua vita è la spontaneità.

Toro

Questo è un giorno perfetto da dedicare al tuo partner. Potresti condividere con lei alcuni momenti molto intensi. L'atmosfera sarà piena di gioia e buon umore. Naturalmente, spetterà a te organizzare il programma. Toro, dovresti costringerti a mettere da parte i tuoi obblighi professionali, almeno durante questo giorno. Questo è un periodo in cui dovresti dare la priorità all'attenzione che gli dai dato. Giorni come questo sono rari, ma non rovinarlo.

Gemelli

Hai una buona giornata davanti a te. Dovresti renderti conto che il tuo morale sta andando come una freccia e che tutto si sta muovendo nella giusta direzione. Al lavoro come nella tua vita amorosa, prendi di nuovo le redini. Per quanto riguarda ciò che colpisce il tuo cuore, sarai così sicuro di te stesso che la tua audacia ti sorprenderà. Gemelli, l'importante in questa fase di euforia è rimanere se stessi nonostante tutto. Non aggiungere un eccesso di dinamismo perché ti esaurirai.

Cancro

Potresti sentirti un po 'sopraffatto dalla tua vita familiare oggi. Potresti trovarti in mezzo ai tuoi figli o ai tuoi nipoti come un vero animatore del campo estivo. O forse dovrai risolvere una moltitudine di piccoli compiti urgenti. Ad ogni modo, dovresti provare a mettere da parte un momento per respirare un po '. Cancro, questa pausa ti farà bene.

Leone

Oggi dovresti uscire dal tuo guscio. Leone, in questo momento sei troppo incline a essere lasciato solo e non fai alcuno sforzo per unirti agli altri. Ma, Leone, in questo giorno, potresti voler cambiare il tuo atteggiamento. E questo sarà molto buono. Se hai programmato una festa o un drink con gli amici, non dovresti smettere di andare. E se sei single, dovresti mettere tutta la carne sulla griglia per compiacere gli altri.

Vergine

Oggi dovresti dire tutto ciò che ti passa per la mente. Dovresti cercare di evitare le false pretese e l'eccessiva modestia che a volte mostri quando parli dei tuoi sentimenti. Non c'è motivo per cui hai paura di dire quello che stai pensando o anche quello che senti. Un buon consiglio sarebbe quello di non prendere alla leggera i propri sentimenti, o quelli dell'altro, e anche di parlarne. Vergine, dovresti dare tutto di te stesso e saprai come premiarti.

Bilancia

Oggi farete un importante passo avanti. Bilancia, se hai frequentato qualcuno per un breve periodo di tempo, dovresti provare a scoprire qualche aspetto inaspettato. Inoltre, dovrebbe piacerti questa scoperta, e molto. Se hai una relazione da molto tempo, con tua sorpresa, scoprirai che entrambi avete molte più cose in comune. Non si finisce mai di scoprire...

Scorpione

È possibile che, con tua sorpresa, oggi ti ritrovi a pensare al tuo ex. Forse ti sei imbattuto in lei / lui di recente, o qualcosa ha riacceso la tua memoria: qualcuno che assomiglia a lui, una canzone che ha canticchiato sotto la doccia, il suo odore in un ascensore ... Scorpione, non preoccuparti se un afflusso di emozioni viene in superficie, anche se dovresti chiederti cosa ti stanno insegnando. Il vero amore non muore mai, si trasforma...

Sagittario

Oggi potresti sentire che l'attenzione si sta allontanando da te. È solo un'impressione e viene da te. Sagittario, non appena ti ritiri in te stesso, dovresti essere chiaro, le persone si preoccupano meno di te. Quindi dovresti reagire dall'inizio. Dovresti sbarazzarti della tua tristezza non appena noti che appare. Essendo positivi, tutte le situazioni miglioreranno inevitabilmente.

Capricorno

Oggi troverai rapidamente una soluzione al tuo problema. Capricorno, quando hai qualcosa in mente, diventi un vero investigatore privato. Puoi rilevare una bugia per miglia intorno. Per una volta, andrai fino in fondo, anche se fa male. Farai bene e sarai felice di vedere questa storia finalmente finire. Dovresti lasciare che i tuoi colleghi o il tuo partner tremino di fronte a te, perché in fondo sarà come un valzer.

Acquario

Questa sarà una giornata relativamente tranquilla e piacevole per te, che sicuramente ti riempirà di soddisfazione. Anche, Acquario, potresti ricevere alcuni regali dai tuoi amici o dalle persone intorno a te, ad esempio segni di affetto dalla tua famiglia o dai tuoi amici. Dovresti prendere tutto questo al valore nominale, poiché l'impatto emotivo sulle tue relazioni, sebbene sottile, è essenziale per te.

Pesci

È possibile che oggi ti senta sopraffatto perché vivrai molte emozioni. Pesci, dovresti cercare di prendere una certa distanza e mettere in prospettiva ciò che ti sta accadendo. Una persona cara potrebbe aver bisogno del tuo consiglio per aiutarli a superare un test difficile. Dovresti evitare di ridurre tutto ai tuoi piccoli problemi e mostrare un po 'di compassione verso gli altri. Sentirai che ti arricchirà.