Raffaella Fico si è fidanzata dopo la fine con il fidanzato Piero Neri? La verità

Ricordata per la sua straordinaria bellezza e il fascino emanato da un semplice sguardo, Raffaella Fico è una giovane donna che ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Diversi anni sono trascorsi dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, e numerosi ruoli hanno valorizzato il suo talento. La Fico è stata oggetto di discussioni anche riguardo alla sua vita sentimentale. Dopo l'ultima delusione amorosa, si è nuovamente fidanzata? Ecco ciò che abbiamo scoperto.

Chi è Raffaella Fico?

Raffaella Fico è una showgirl e modella italiana nata a Cercola nel 1988. Dopo aver frequentato il liceo socio-psicopedagogico, ha deciso di partecipare a concorsi di bellezza che le hanno permesso di avvicinarsi al mondo dello spettacolo e della televisione, venendo reclutata come concorrente dell'ottava edizione del Grande Fratello.

In seguito a questa esperienza, è stata scelta per diversi programmi televisivi come Video News, Lucignolo, Colorado Cafè e Il colore dei soldi, oltre a servizi fotografici, campagne pubblicitarie e calendari che l'hanno vista brillare all'apice della sua popolarità. Ha partecipato anche all'Isola dei Famosi, ma è stata eliminata nella settima puntata. Successivamente, è apparsa come guest star in sitcom come Così fan tutte e in diversi videoclip. Ha preso parte a Tale e quale show, al Grand Hotel Chiambretti e negli ultimi anni è stata opinionista in vari programmi trasmessi su La7.

Raffaella Fico ha ritrovato l'amore?

Come accennato in precedenza, la vita sentimentale di Raffaella Fico ha suscitato molto interesse negli ultimi anni. Nel 2009 è stata legata a Cristiano Ronaldo e successivamente ha avuto una relazione piuttosto seria con Mario Balotelli. Durante questo periodo, i due hanno avuto una figlia, Pia, anche se le questioni riguardanti la paternità sono state messe in dubbio dal calciatore.

Successivamente, è stata associata a diversi uomini, ma nessuno di loro si è dimostrato all'altezza delle aspettative. Uno dei suoi grandi amori è stato Piero Neri, un imprenditore di Livorno con cui aveva intrapreso una relazione importante. I due si sono conosciuti poco prima che Raffaella entrasse nel cast del Grande Fratello VIP, e si era dichiarata profondamente innamorata di lui. Sfortunatamente, qualcosa si è rotto: si parla infatti di infedeltà e dell'incapacità di mantenere vivo il legame con la splendida ragazza. Ad oggi, Raffaella Fico sembra non aver ancora trovato l'amore, forse a causa delle delusioni passate.