Soleil Sorge bocciata a Back To School: conoscete il suo titolo di studio? Vi stupirà

Soleil Sorge nella trasmissione Back To School non è stata effettivamente bocciata, bensì "rimandata". Questo è ciò che si deduce dalle informazioni disponibili online, che indicano la presenza di Sorge nella puntata in onda oggi, 12 aprile 2023, come rimandata.

Altri partecipanti del gruppo dei ripetenti includono Raffaella Fico, Carmen Di Pietro, Aldo Montano, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. Riguardo al percorso di studi di Sorge, non tutti conoscono i dettagli e molte persone sono interessate.

Soleil Sorge è parte del cast della seconda edizione di Back To School, condotta da Federica Panicucci. La seconda puntata andrà in onda questa sera, 12 aprile 2023, e si attendono con impazienza le risposte dei partecipanti alle domande poste dai bambini di età compresa tra 7 e 13 anni.

Luca Onestini, Aldo Montano, Carmen Di Pietro, Raffaella Fico e Ricky Tognazzi dovranno ripetere le interrogazioni, mentre Sorge affronterà nuove domande sulla cultura generale. Qual è il titolo di studio conseguito dall'influencer? Pare che abbia ottenuto il diploma del liceo scientifico e successivamente abbia studiato a Los Angeles, ma in quale istituto e per quale corso?

Studi in America Da quanto emerge online, l'influencer avrebbe frequentato una rinomata Accademia di Los Angeles specializzata in cinema e teatro, presumibilmente la The Lee Strasberg Theatre & Film Institute, sebbene non vi sia certezza sulle fonti.

Tornata in Italia, Sorge ha intrapreso una carriera nella televisione e sui social media, accumulando molti seguaci e partecipando a varie trasmissioni, come La Pupa e il Secchione, dove è stata giudice nell'ultima edizione, Grande Fratello e ora Back to School. Nella puntata in onda oggi, Sorge riuscirà a rispondere a tutte le domande?