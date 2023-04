Uomini e Donne, "Ti cercano solo per un'avventura": l'alterco tra Nicole e Roberta

Un episodio turbolento di Uomini e Donne ha avuto luogo recentemente. Il conflitto tra Gianni Sperti e Armando Incarnato è stato seguito da un acceso scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. La tensione tra la dama e la tronista è nata a causa di un commento che Roberta aveva fatto su uno dei corteggiatori di Nicole, Andrea, qualche settimana prima.

Ogni volta che la tronista è presente, l'argomento torna alla ribalta e le due donne non fanno altro che criticarsi e occasionalmente insultarsi, come è successo nell'episodio trasmesso il 12 aprile. Prima dell'arrivo di Santinelli, un ragazzo era sceso per conoscere Roberta, ma lei lo aveva rifiutato. In risposta, Nicole ha lanciato un'affermazione pungente: "Ai futuri uomini che scendono per Roberta, facciamogli dire che hanno un flirt fuori così lei si interessa un po'". Queste parole hanno scatenato l'ira di Roberta che si è avvicinata e ha gridato: "Ma come osi? Se non riuscite a mantenere gli uomini, non incolpate le altre. Non puoi permetterti di dire una cosa simile".

“Nicole ha solo detto la verità poiché Roberta si è interessata a un ragazzo che corteggiava un'altra ragazza”, ha commentato Gianni Sperti, sostenendo che Di Padua aveva solo espresso un apprezzamento sul corteggiatore. La discussione tra le due donne prosegue e i toni diventano sempre più tesi. "Non mi piace ciò che hai affermato e non riesco a superarlo", conclude Roberta. "La verità fa male", ribatte la tronista. "Sono uscita con una persona ed è l'unica che è venuta a casa mia. Nessun altro è venuto a casa mia dopo di lui", afferma Roberta, sottolineando che si lega solo a persone che le interessano veramente.

In seguito, Nicole lancia un'altra frecciatina, ma Roberta non la sente poiché sta parlando con Sperti. Maria De Filippi spiega quindi ciò che è stato detto: "Ha affermato che gli uomini ti corteggiano, mentre a te vogliono solo per una notte". "Significa che a letto sono bravissima. Posso dire anche io cose spiacevoli, ma mi passa dopo dieci minuti. Tu invece sei perfida e rifletti su cosa dire. Non ti permetto di dire queste cose, ho un figlio". Se Gianni era dalla parte di Nicole, Tina Cipollari si è schierata con Di Padua: "Anche tu Nicole non sei tenera, hai insultato Roberta". La disputa si è poi placata e Maria è passata a un altro argomento: il bigliettino scambiato tra Andrea e Nicole mentre ballavano.