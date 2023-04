Jan Maria Michelini chi è il marito di Giusy Buscemi? Età, lavoro e figli

Giusy Buscemi è un'attrice molto conosciuta, soprattutto per il suo ruolo nella seguitissima fiction di Rai1 Un passo dal cielo.

Un momento importante della sua carriera professionale è stato il 2012, quando è stata incoronata Miss Italia. Nata nel 1993, la splendida attrice siciliana di Mazara del Vallo è oggi madre di due figli, Caterina Maria e Pietro Maria.

Maria è stato scelto come secondo nome per entrambi i bambini a causa della forte devozione della famiglia. Nel 2017, dopo tre anni di fidanzamento, Maria ha sposato Jan Maria Michelini, un regista che aveva conosciuto durante le riprese di Don Matteo; un momento significativo della sua vita e della sua carriera.

In un'intervista ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettata di avere il primo figlio a 25 anni e il secondo a 26, ma quando si è presentata l'opportunità si è sentita fortemente obbligata ad accettarla. Ha riconosciuto che rifiutare sarebbe stato rispettabile, ma ha percepito che avrebbe perso qualcosa di speciale.

Io e il mio coniuge ci siamo fidanzati tre anni fa, dopo esserci incontrati per la prima volta a un evento di beneficenza, racconta Giusy. All'inizio nessuno dei due si aspettava di avere un legame, perché entrambi avevamo dei preconcetti sull'altro. Tuttavia, dopo esserci incontrati, abbiamo cominciato gradualmente a capirci.

La Buscemi ha espresso il suo amore unico per il suo partner, affermando che darebbe la vita per loro. Ha anche detto che non considera il sesso una parte essenziale di una relazione. "Per me l'amore è tutto", ha dichiarato, "è il fondamento di tutte le relazioni. Il sesso è un elemento importante, ma non necessario".

Il marito di Jan Michelini e Giusy Buscemi, la nota e acclamata attrice attualmente alla ribalta, sarà protagonista di un'intervista esclusiva sul set della trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone.

Jan Michelini, nato a Roma il 5 giugno 1979, è un attore e regista di successo di 42 anni. È figlio di Alberto Michelini, giornalista e deputato della Democrazia Cristiana e di Forza Italia.

Dopo aver conseguito la laurea in scienze della comunicazione di massa e cinema, Jan aveva l'età per intraprendere una carriera nell'industria cinematografica e ha iniziato a muovere i primi passi.

Jan Michelini è stato assistente volontario alla regia per Pupi Avati Ed, lavorando al fianco di registi di fama. Ha partecipato alla produzione di numerose serie televisive di grande successo, come I medici, DOC-in your hands, tre stagioni di Un passo dal cielo, Diavoli e molte altre.