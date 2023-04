Programmi Tv Stasera oggi 13 aprile 2023: Film live da non perdere

Questa sera, giovedì 13 aprile 2023, Raiuno trasmette la fiction Un passo dal cielo 7, con Giusy Buscemi e Marco Rossetti. Su Rete 4 andrà in onda il programma di attualità Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Su Raitre andrà in onda il talk show Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari. Infine, Italia 1 trasmetterà il film Captain America: The Winter Soldier, con Chris Evans.

Questo giovedì, 13 aprile 2023, la Rai andrà in onda in televisione.

Sintonizzatevi su Raiuno stasera alle 21.30 per vedere Un passo dal cielo 7 con Giusy Buscemi e Marco Rossetti. Il titolo dell'episodio di stasera è Purosangue. Mentre si avvicina il concorso ippico, viene denunciata la scomparsa di un cavallo e il suo proprietario viene trovato morto. Durante le indagini, Manuela (Giusy Buscemi) viene aiutata da Nathan. Allo stesso tempo, Vincenzo mette in discussione la sua relazione con Carolina.

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per Splendida cornice. Geppi Cucciari esplorerà varie forme d'arte dal punto di vista che la cultura può essere utilizzata in qualsiasi modo. Ogni giovedì sera presenterà il suo punto di vista in modo divertente e curioso. Come sempre, lo spettacolo sarà leggero.

Rai 5 trasmetterà l'opera Lucia di Lammermoor di Donizetti, messa in scena da Yannis Kokkos e diretta dal Maestro Riccardo Chailly, alle 21.15 fino al 5 maggio. Juan Digo Florez interpreterà Edgardo e Lisette Oropesa Lucia, al Teatro alla Scala di Milano.

Mediaset offre una varietà di programmi, tra cui La7, Tv8, Nove e Real Time.

Alle 21.20 su Rete 4, Paolo Del Debbio presenta un programma informativo sull'attualità, con l'obiettivo di fare chiarezza sui fatti che catturano l'attenzione dell'opinione pubblica. Tra i temi più ricorrenti, il reddito di cittadinanza e i borseggiatori impuniti. I telespettatori hanno la possibilità di far sentire la propria opinione.

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per Piazza Pulita, condotto dallo stimato giornalista Corrado Formigli. Questa sera discuterà con i suoi ospiti gli ultimi avvenimenti e le ultime polemiche politiche.

Sintonizzatevi su TV8 alle 21 per seguire la Juventus che affronta lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Massimiliano Allegri guida i bianconeri in questa sfida contro la squadra portoghese allenata da Ruben Amorim. Il ritorno si svolgerà allo Stadio Alvalade di Lisbona il 20 aprile.

A Nove, alle 21.25 del 17 marzo 2015, vengono scoperti i corpi di Trifone Ragone e Teresa Costanza. L'inchiesta si concentrerà presto sul conoscente di Trifone, Giosuè Ruotolo. Accompagnati dal giornalista Pino Rinaldi, procederemo ad approfondire il caso.

Alle 21.20 su Real Time, il docu-reality Lives on the Edge racconterà la storia di Stephanie. Dopo la scomparsa del padre, Stephanie è stata data in affidamento e da allora ha usato il cibo come meccanismo di difesa. Ha tentato di partecipare al programma di dimagrimento del Dr. Now, ma non ha avuto successo.

Giovedì 13 aprile 2023 ci saranno diversi film in programmazione stasera.

Alle 21.10 su Rai Movie andrà in onda il film fantasy del 2017 Jumanji - Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson. Spencer e i suoi amici scoprono una vecchia console e, giocandoci, si ritrovano trasportati in un videogioco ambientato nella giungla. Per tornare a casa, devono affrontare e superare numerose sfide.

Alle 21.20 su Canale 5 va in onda il film commedia del 2019 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Carlo (Fabio De Luigi), responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, è spesso fuori casa a causa del suo lavoro. Improvvisamente, si ritrova a gestire da solo i suoi tre figli piccoli quando la moglie Giulia (Valentina Lodovini) parte per una vacanza con la sorella.

Alle 21.20 su Italia 1, gli spettatori potranno vedere il film fantasy del 2013 di Anthony e Joe Russo, Captain America: The Winter Soldier, con Chris Evans e Samuel L. Jackson. Due anni dopo l'attacco alieno a New York, Steve Rogers, noto anche come Capitan America (Chris Evans), cerca di adattarsi alla vita che non conosce a Washington. Lui e l'enigmatica Natasha (Scarlett Johansson) uniranno le forze per combattere un nuovo avversario, il Soldato d'Inverno.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, andrà in onda il film commedia del 2015 Focus - Niente è come sembra, diretto da Glenn Ficarra e John Requa e interpretato da Will Smith e Margot Robbie. Il film segue Nicky Spurgeon, un esperto artista della truffa, che assume il ruolo di mentore della giovane e attraente Jess. Le complicazioni sorgono quando i due sviluppano sentimenti romantici l'uno per l'altro.

Stasera gli spettatori potranno godersi i film su Sky giovedì 13 aprile 2023.

Alle 21.15 su Sky Cinema Due, gli spettatori potranno vedere il film western del 2015 The Hateful Eight di Quentin Tarantino, con Samuel L. Jackson e Jennifer Jason Leigh. La trama segue John Ruth, un cacciatore di taglie, e la sua prigioniera Daisy Domingray, mentre si dirigono verso Red Rock, solo per essere bloccati in una remota stazione di commutazione a causa di una tempesta di neve.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family verrà trasmesso il film comico Space Jam di Joe Pytka del 1996, con M. Jordan. I Looney Tunes rischiano di essere rapiti da una banda di alieni, ma Bugs Bunny propone una partita di basket per salvarli. Nella sua missione sarà affiancato dal grande Michael Jordan.

Alle 21.00 su Sky Cinema Action sarà proiettato Rush, film drammatico di Ron Howard del 2013 con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl e Olivia Wilde. Ambientato negli anni '70, il film segue la rivalità tra due campioni di F1, l'austriaco Niki Lauda e l'inglese James Hunt. Si tratta di una storia avvincente con un dramma indimenticabile e filmati straordinari che sono stati conservati nella storia.