Oroscopo Branko domani 15 aprile 2023: gli astri da Leone a Scorpione

SCORPIONE

Non permettete che la vostra lingua sciolta influenzi chi amate veramente e dovete pagare i giusti per i peccatori. Viaggio alla porta dei parenti. Tutte le disposizioni relative a documenti e documenti sono positive per questo fine settimana. Non trascurare la tua dieta e vai giù a cena perché è ciò che ti fa ingrassare. Non essere così cusco o cusca e aspettare che la relazione maturi, non è necessario allentare al primo appuntamento a chi ti interessa sapere se c'è o meno competitività, ricorda che è meglio aspettare e aspettare perché ciò rafforzerà e renderà la relazione più intensa, ciò che si ottiene presto viene scartato presto. Lascia che l'universo metta tutto al suo posto, non è il momento di elemosinare amore o attenzione per nessuno ma di iniziare a darti il tuo valore come persona e non offrirti a nessuno. È tempo di vedere la vita in modo diverso, di iniziare a pensare a te stesso e a ciò che vuoi per te stesso, ti sei preoccupato molto di risolvere la vita degli altri quando non sei stato in grado di risolvere la tua. A volte sei un bravo figlio e figlia del brindisi e fai paura per la tua sincerità e mancanza di tatto nel dire le parole che senti, ma è anche vero che hai rovinato molto perché hai danneggiato chi non lo meritava o aveva voce o voto. Fai attenzione a questo aspetto o ti esporrai a perdere un'amicizia o a rompere una relazione. Se hai una relazione potresti cadere nella monotonia e potresti vivere qualcosa in cui non c'è più tanto affetto o sentimenti solo una certa abitudine.

BILANCIA

È necessario riposare più tempo e non investire così tante energie in cose che non ti lasciano nulla di beneficio, le false amicizie saranno all'ordine del giorno e ci sono molte possibilità che scopri sui pettegolezzi di coloro che hanno creduto ai tuoi amici. Materializza quei sogni o obiettivi che hai sempre avuto e che per mille motivi non hai soddisfatto. Vola in alto senza guardare in basso e raggiungi i tuoi obiettivi, è tempo di cercare un cambiamento per te stesso che ti soddisfi in ogni modo. Inizierai a trovare quella pace di cui hai tanto bisogno e di cui hai tanto bisogno, la tua vita inizierà ad assumere un nuovo significato perché inizierà a nascere un sentimento molto speciale per qualcuno che hai incontrato poco tempo fa, non aver paura di fare il tuo passo perché ricorda che il tempo è molto breve, goditi quella persona al massimo e cerca di mostrare i tuoi sentimenti verso di lui o lei perché quello sarà il chiave affinché il sentimento sia reciproco. Se sei stato deluso da una persona della tua famiglia prima, non permettere che accada di nuovo, non abbassare la guardia e non fidarti così presto. Possibilità di festeggiare questo fine settimana, non bere e non consumare così tante bevande con zuccheri perché ti danneggiano e ti fanno aumentare di peso. Imparare. Rinunciare alle responsabilità che non sono tue, vivere una vita diversa in cui la tua felicità è la cosa più importante da raggiungere o raggiungere.

VERGINE

Un amore a distanza sta solo danneggiando la tua esistenza perché non ti permette di iniziare una nuova storia d'amore o quella persona fa quel passo, non sprecare il tuo tempo lì e meno se questa persona ha già una relazione, a volte ti umili così tanto e ti accontenti di così poco che ti svaluti molto. Acque con pettegolezzi perché farai parte di loro se continui a commentare su questioni che non ti riguardano, ricorda che le persone sono molto e per farti del male e metterti nei guai sono molto per andare a raccontare ciò che affidi loro. Non permetterlo, ricorda che hai bisogno di una persona a tempo pieno nella tua vita che ti apprezzi e ti insegni il vero significato di una relazione e non qualcuno che può offrirti solo pezzi del loro tempo. Dovresti cercare opportunità di crescita del lavoro per migliorare le situazioni a casa. Abbi molta cura del tuo modo di crescere nella società perché ultimamente ti sei comportato come uno o chiunque altro, ricorda che mentre è vero che dovresti valere madre ciò che pensano gli altri è anche vero che con certi tuoi atteggiamenti puoi spaventare la persona che conta davvero per te, non si tratta di fingere o essere qualcun altro, Ma se cerchi di non perdere la tua essenza e non adottare comportamenti di altre persone che lungi dal beneficiarti puoi affondarti di più.

LEONE

Acque con tradimenti e infedeltà, non dare origine al tuo partner stanco con la stessa routine di sempre nella tua relazione, non cercare cause legali o modi per mordere il raccolto del tuo partner, concentra il tuo tempo sulla ricerca di un modo per compiacerlo e rafforzare la tua relazione nello stesso modo in cui una volta l'hai conquistata. Non giudicate dalle apparenze quelle persone che avete appena incontrato, meglio imparare a convivere di più con loro perché sta per nascere una bella amicizia. Lascia i lamenti per un'altra volta, è ora che tu metta le batterie e esci dalla buca in cui ti sei trovato in tutto questo tempo, ricorda che le cadute servono per imparare dal colpo e non per affezionarti alla pietra. Momento di grandi cambiamenti soprattutto nel tuo carattere perché non ti aiuta affatto e se ti ha messo nei guai per la chiarezza delle tue parole. Lascia che ogni persona si prenda cura dei propri affari che risolvi i tuoi che ti servono molto. Smetti di sciocchezze e impara a rispettare le altre opinioni e punti di vista, ricorda che non hai sempre ragione, a volte vuoi dominare tutto il tuo ambiente e così facendo fai solo in modo che le persone ti sbuffino o parlino alle tue spalle perché non dai piede o cavità per ricevere commenti e quando li ricevi di solito offendi. Non c'è motivo di sentirsi gelosi del proprio orecchio se lo si ha, si fanno castelli in aria e davvero le cose spesso non sono come si crede o si pensa. Un parente dall'estero ti contatterà quando desidera programmare una visita.