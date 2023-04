Oroscopo Branko domani 15 aprile 2023: lo zodiaco da Sagittario a Pesci

PESCI

Se hai già una relazione devi tornare ai dettagli e a quella persona che eri quando hai conquistato il tuo partner, non lasciare che venga dimenticato perché renderai solo la relazione cool. Pegue hai, ma di tutto e tutti non diventare uno, vogliono solo che tu ti butti a letto e poi nemmeno grazie, cerca di non andare in giro a dare la prova d'amore, impara a conoscere meglio le persone prima di andare a letto con loro. Ti aspetti molta trazione e stress, guadagnerai un po 'di peso, non stressarti così tanto e mangia alle tue ore, cerca di abbassare i carboidrati dopo le 6 del pomeriggio per evitare che continui a fare le palline la pasta. L'amicizia ti renderà un gatto e finirai in contenzioso, stanno arrivando documenti e firme importanti, fai attenzione a non commettere errori e poi te ne pentirai. Entri in una fase di maturità interiore, inizierai a vedere persone senza la maschera che hanno indossato questa volta, percepirai le intenzioni che hanno con te e saprai molto bene come liberarti di loro o di loro. È probabile che i viaggi inizieranno a pianificare ma potrebbero non andare come vuoi perché ci sono molte persone che inizieranno a tirarsi indietro, la vita è giusta e ogni persona avrà ciò che merita solo prendere le cose con calma. Fai attenzione alle malattie infettive che possono comparire in qualsiasi momento e possono portarti a letto per alcuni giorni

ACQUARIO

Prenditi molta cura della tua economia perché si tratta di perdite dovute a investimenti mal fatti. È possibile che questo fine settimana scoprirai una rottura della relazione da parte di un amico che ti avvicinerà chiedendoti supporto. Mentre è vero che la vita ti ha danneggiato molto e ti ha portato via un raffreddore di cose, è anche vero che inizierà a restituire con interesse tutto ciò che dovevi a te stesso, hai molta paura di innamorarti di nuovo perché temi che non funzionerà di nuovo o che ti farai male o ferirai, cerca di non averne paura o altrimenti sarai solo amareggiato e camminerai attraverso la vita facendo Ferisci gli altri perché il tuo cuore si è oscurato e mi mancano duramente a causa dei colpi che la vita ti ha dato. Il viaggio alla porta sarà annullato. La tua mancanza di maturità ti fa commettere molti errori che avevi già conosciuto prima, devi fermare la follia una volta per tutte e mettere i piedi per terra, se vuoi uscire dal buco investi il tuo tempo nel fare che desideri tanto essere donna, uomo o chimera, ma metti le batterie per amore di Dio. Non andare in giro a chiedere l'elemosina o a chiedere l'elemosina e impara a valutare te stesso.

CAPRICORNO

Non permettere alle false amicizie di attraversare quella linea di fiducia che esiste nella tua vita, non dare la cavità per scoprire la tua vita personale e familiare altrimenti possono usare quelle informazioni per farti del male in futuro. Ti stai eccitando per una persona che hai incontrato di recente, devi essere chiaro sui tuoi sentimenti e guarire vecchie ferite per ricominciare, ricorda che ti stai autodistruggendo e ti stai facendo del male. Ci sono giorni in cui devi mettere le carte in tavola con una certa persona per impedire loro di continuare a parlare male di te o della tua famiglia. Arrivano giorni di riposo, approfittane per trascorrerlo con la tua famiglia e divertirti, non stressarti per il lavoro ricorda che alla fine non finisce. Si porta un sacco di fortuna nei giochi d'azzardo approfittarne per giocare perché andrà alla grande. Un viaggio alla porta che non andrà come vorresti. Sogni premonitori che ti mostreranno certi dubbi che hai avuto nella tua vita, problemi arrivano con il tuo ex per pettegolezzi o situazioni che non si sono chiuse affatto, devi rimuovere tutto quel passato che non ti permette di andare avanti e smettere di preoccuparti di cose che già erano o altrimenti continuerai nello stesso buco sommerso o sommerso senza poter uscire. Diffidate dagli amori espressi che non vi lasceranno nulla a beneficio solo di mal di testa e mortificazioni.

SAGITTARIO

I movimenti stanno arrivando nell'area del denaro e delle procedure e dei documenti da sistemare, non lasciare tutto per l'ultimo e finire quelli in sospeso per non finire nei guai o rimanere indietro in situazioni che devi risolvere ora. La monotonia è la peggiore malattia nelle relazioni e seguire sempre le stesse routine danneggia la relazione e stanca entrambe le parti. Se non hai una relazione sei nella fase perfetta per allentare la gaznate, non perdere opportunità e dire quello che senti, ricorda che se non accetti almeno smetterai di perdere tempo lì e concentrerai le tue energie su una nuova persona che è disposta o disposta ad averti. È possibile che nel prossimo futuro riceverai notizie di un ex partner ma non sarà nulla di nuovo. Si verificherà una situazione che ti farà dubitare di ciò che provi per il tuo partner se ce l'hai, ti sentirai confuso o confuso in ciò che senti, ricorda che quando c'è amore non ci sono dubbi, se pensi che la relazione sia diventata parte di un'abitudine allontanati il prima possibile e non fare del male a chi forse prova un grande affetto per te. Impara a lasciare andare il tuo passato e apri le porte al tuo presente per guarire le buone ferite che sono presenti. Una persona nella tua famiglia potrebbe attraversare situazioni complicate e avrà bisogno di molto sostegno da parte di tutti voi.