Oroscopo Paolo Fox domani 15 aprile 2023: gli astri da Leone a Scorpione

Oroscopo Leone

Con Venere nella casa dei Gemelli, sarai molto comunicativo e spiritoso, volendo divertirti e allontanarti dalla routine. La Luna calante favorisce il regno degli amici. Hai giorni favorevoli davanti a te in cui le uscite sociali possono essere la via di fuga di cui avevi bisogno. La Luna può riservarti delle piacevoli sorprese.

Oroscopo Vergine

Saprai dare un significato positivo ad ogni esperienza e i rapporti con i tuoi miglioreranno perché hai capito che è arrivato il momento di voltare pagina e dimenticare i risentimenti. La Luna nella sua fase calante ti è molto favorevole e può portarti un successo di cui non ti fidavi. Nelle questioni economiche ti sentirai più rilassato, senza tante pressioni.

Oroscopo Bilancia

La vita ti metterà su un piatto circostanze favorevoli di cui saprai come approfittare. Sarai predisposto a vivere relazioni divertenti e attraenti, ma prima che la Luna nella sua fase calante ti incoraggi a guardare dentro di te per chiudere ferite emotive che non sono ancora guarite.

Oroscopo Scorpione

La riluttanza e la delusione possono essere i tuoi peggiori nemici, ma il pianeta Marte trasmette una dose extra di energia e non ti mancherà la forza o la spinta a combattere per i tuoi sogni. Venere, che si trova nella casa dei Gemelli, ti offre la possibilità di riconciliarti con qualcuno che ami o risolvere qualcosa in amore che non ti permette di essere felice.