Oroscopo Paolo Fox domani 15 aprile 2023: predizioni da Sagittario a Pesci

Oroscopo Sagittario

Ci possono essere inconvenienti o conflitti legati alla tua vita professionale che ti stanno togliendo energia, ma la Luna nella sua fase calante favorisce il tuo lavoro e può portarti qualche compenso finanziario. È tempo di aprirsi e dire ciò che si sente, senza paura del rifiuto. Sai già che per vincere devi giocare.

Oroscopo Capricorno

Hai pensato a una decisione per un po 'e non finisci di decidere. Giove ti rende degli aspetti molto buoni, chiarendo le tue idee e aiutandoti a intravedere il percorso più adatto a te. Il sostegno delle persone intorno a te sarà la chiave per farti sentire bene e recuperare l'illusione. La comunicazione e il viaggio sono favoriti dalla Luna nella sua fase calante.

Oroscopo Acquario

Devi affrontare le tue contraddizioni perché i dubbi possono rovinare i tuoi piani. È necessario ammorbidire le tensioni che possono essere sorte con qualcuno vicino e cercare la riconciliazione per ritrovare l'armonia. La Luna nella sua fase calante viene in tuo aiuto: può portarti la soluzione a qualche conflitto amoroso e la fortuna può apparire quando ne hai più bisogno.

Oroscopo Pesci

Alcune circostanze che hai vissuto sono state in grado di generare insicurezze, ma la Luna nella sua fase calante migliora le tue qualità in modo da allontanare i tuoi fantasmi e brillare. Inoltre, il pianeta Giove e la sua energia benefica saranno come un balsamo per voi. Potrebbero arrivare spese impreviste; Tieni d'occhio i tuoi soldi.