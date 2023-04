Filippo Bisciglia chi è il marito o compagno di Pamela Camassa

Filippo Bisciglia, colmo d'amore, è attualmente legato all'affascinante Pamela Camassa, ex modella e luminosa presenza televisiva italiana. I due, pur essendo un'unione perfetta, non hanno ancora pronunciato il fatidico sì. Pamela Camassa, fiorita a Prato, si è diplomata in ragioneria all'ITC Dagomari.

Nel 2000, con passione, ha partecipato al film Via del Corso di Adolfo Lippi, dividendo il palcoscenico con Laura Chiatti e Ilaria Spada. Nel 2002, conquista il titolo di "Miss Mondo Italia", ma rinuncia al privilegio di rappresentare l'Italia a Miss Mondo 2002 in segno di protesta contro il trattamento delle donne in Nigeria.

Nel 2018, Filippo Bisciglia, con un tocco di malinconia, rivela a Uomini e Donne magazine che da bambino ha sofferto di una grave patologia che gli ha impedito l'uso delle gambe. Grazie ad una cura sperimentale, è riuscito a superare il morbo di Perthes, che causa decalcificazione dell'anca e costringe a non camminare: "Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe".

Per quanto riguarda la vita privata, il cuore di Filippo batte da anni per la splendida Pamela Camassa. La coppia non è sposata e non ha figli, ma entrambi bramano l'arrivo di un bambino. "Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati - ha dichiarato Bisciglia a Vero Tv -. Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei. Io in casa sono maniaco dell'ordine e rompo parecchio le scatole. A lei, invece, chiedo spesso di impegnarsi ad essere più donna, per mantenere sempre vivo il nostro legame".

In passato, Pamela e Filippo hanno condiviso confessioni piccanti: "Il posto più strano dove abbiamo fatto l'amore? Un dondolo in balcone durante una vacanza alle Maldive". Filippo Bisciglia, con ardore, è ancora una volta il timoniere di Temptation Island, con la prima puntata prevista per il 30 giugno.