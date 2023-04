Pamela Camassa chi è: età, fidanzato, marito, figli e Isola dei famosi

Pamela Camassa, una fiamma ardente nata a Prato il 22 aprile 1984, è un'ex modella e luminosa presenza televisiva. Pamela Camassa, incarnazione della bellezza, ha 38 anni e da oltre un decennio condivide la sua vita con il fascinoso Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello e ora conduttore di Temptation Island. La coppia brilla insieme nella loro convivenza, benché non abbiano ancora figli.

Insieme hanno partecipato, in un'esplosione di talento, ad Amici Celebrities nel settembre 2019.

Biografia

I primi, emozionanti passi di Pamela nel mondo dello spettacolo li compie nel 2000, entrando nel cast del film "Via del Corso" di Adolfo Lippi. Due anni dopo, la sua bellezza radiosa la porta a partecipare a Miss Mondo, dove conquista il cuore di tutti e arriva alle fasi finali. Viene incoronata Miss Mondo Italia, ma abbandona la competizione in segno di protesta contro le condizioni delle donne in Nigeria. Pamela, con un cuore grande, prende una decisione forte che viene ancora oggi ricordata.

Nel 2005, la sua passione per la bellezza la spinge a partecipare a Miss Italia, dove arriva terza. Il debutto in televisione avviene nel 2006 come valletta nel programma di Rai 1 I Raccomandati e concorrente in Ballando Con le Stelle. Nel 2008, conduce con il carismatico Carlo Conti "I migliori anni", per poi partecipare al reality La Talpa. Durante il reality, però, la mancanza del suo amato fidanzato la porta ad abbandonare il programma. Successivamente, torna sul grande schermo con i film "Un Estate al Mare" dei Carlo Vanzina e "Cenci in Cina" di Marco Lamberti.

Il 20 febbraio 2023, viene annunciata con entusiasmo la sua partecipazione alla prossima edizione del reality "L'isola dei famosi" su Canale 5.