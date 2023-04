Chi è Alessio Cavaliere? Età, vita privata, Instagram e Amici

By

Da gennaio 2023, discepolo ardente di Raimondo Todaro, prendendo il posto di Samuel, il ballerino campano ha conquistato immediatamente elogi entusiasti. Scopriamolo meglio.

Alessio Cavaliere aveva già tentato con passione di unirsi alla scuola di Amici (edizione 21). Nonostante il fallimento iniziale, ha rispolverato il suo spirito combattivo ed è ritornato con forza all'inizio del 2023, quando, per volontà di Raimondo Todaro, ha sfidato (e sostituito) Samuel. Esploriamo ulteriori dettagli, dalla vita pubblica a quella privata, del giovane ballerino specializzato nell'hip-hop.

Chi è Alessio Cavaliere, ballerino infuocato di Amici 22

Alessio Cavaliere nasce a Napoli nel 2004, e fin da piccolo mostra una passione ardente per la danza, grazie anche alla sua famiglia di ballerini. Si diploma con fervore in danza moderna, con una predilezione ardente per l'hip-hop e la breakdance.

Nella sua vita breve ma intensa, partecipa con passione a competizioni e workshop, che lo conducono anche oltre i confini nazionali, danzando al fianco di talenti come Andreas Muller e Dario Schirone (visi noti a tutti gli amanti di "Amici").

Alessio Cavaliere tenta con fervore nel 2021 di entrare nella ventiduesima edizione di "Amici di Maria De Filippi". In quell'occasione, viene messo alla prova contro Guido Domenico Sarnataro, in una sfida richiesta dalla professoressa Veronica Peparini. Una battaglia vinta da Sarnataro, ma che non scoraggia Cavaliere, consapevole di avere ancora molto da dimostrare.

Durante la fase pomeridiana di "Amici 22", Alessio Cavaliere ritorna all'attacco della prestigiosa maglia dorata con passione inarrestabile: l'edizione di Amici 2022-2023 è in fase avanzata, ma nel corso di gennaio Raimondo Todaro decide di far sfidare il suo allievo Samuel Antinelli e il nuovo arrivato Alessio Cavaliere. Quest'ultimo trionfa nella sfida e, nonostante il tempo limitato, conquista rapidamente non solo il suo insegnante, ma l'intero cast del talent.

Un'avventura appassionante che lo porta, dal 18 marzo 2023, al serale di "Amici". Un percorso forse troppo breve per far sbocciare storie d'amore all'interno della casetta, e Alessio non ha mai menzionato la presenza di un'eventuale fidanzata. Tuttavia, possiamo seguire con passione Alessio sul suo profilo ufficiale di Instagram.