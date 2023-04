Informazioni su chi è Paola Pitagora, chi sono il marito Ciro e la figlia Evita Ciri

Paola Pitagora e l'amato marito Ciro Ciri ebbero una bellissima figlia, Evita, che si ispirò all'esempio della madre e divenne una celebre attrice e regista teatrale.

Con emozione ed entusiasmo, il celebre volto del cinema italiano sarà sul set di "Oggi è un altro giorno", in onda alle 14.05 su Raiuno! Con la simpatica conduttrice Serena Bortone parlerà della sua carriera e della sua vita privata.

Dopo una felice relazione con Riccardo Mambor durata 12 anni, che ha goduto dell'ammirazione di Gianni Morandi e Tito Schipa Jr, la Pitagora si è finalmente sposata con Ciro Ciri e ha dato alla luce la figlia Evita. Nata nel 1980 a Roma, Evita si trasferisce in seguito negli Stati Uniti e poi a Parigi dopo la laurea. L'amore di Pitagora per la sua famiglia era innegabile e lei era felicissima di aver trovato in Ciro il suo vero amore.

Con un'ambizione appassionata, ha fondato la compagnia Kultursciok nella splendida città di Parigi e in seguito è tornata nella città dell'amore per inseguire il suo sogno di diventare regista teatrale. Ha persino avuto la possibilità di collaborare con la sua amata madre!

Paola Pitagora e il suo amato marito, insieme alla loro bellissima figlia Evita, sono una famiglia piena di amore e passione.

Sposata estasiata, Evita è madre orgogliosa di un bellissimo bambino nato nel 2018. L'ingresso del nipotino nella vita di Paola Pitagora è stato assolutamente fondamentale!

Ero felicissima quando i miei genitori mi hanno chiesto se potevano venire a vivere con me durante il blocco - è stata una benedizione!

Come nonna, sono piena di gioia e divertimento! Il mio desiderio più grande per lui è quello di essere circondato da un'atmosfera di nutrimento e incoraggiamento che lo aiuti a crescere e a liberarsi, proprio come me!

Paola Pitagora e sua figlia calcano insieme i palcoscenici teatrali con Magnificat dal 2008, quando Evita debuttò in Pa-Ra-Da di Marco Pontecorvo: è stato un viaggio incredibile!

Sono stata così fortunata ad avere questa opportunità! Quel sabato ho avuto tre ore di prove e Marco mi ha dato la possibilità di mettermi alla prova. Doveva decidere in fretta se fidarsi o meno di me. Fortunatamente, dopo due giorni mi ha chiamato e mi ha detto che era pronto a venire in Romania.