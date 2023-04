Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 16 aprile 2023, lo zodiaco per te

Ariete

Oggi avrai voglia di correre qualche rischio. C'è in te un giocatore a cui piace vivere nuove avventure. Non è impossibile, ad esempio, che tu stia cercando di sedurre una persona che è totalmente opposta al tipo a cui sei abituato. Ma hai ragione a provare. Un Ariete difficilmente può accontentarsi di vegetare, perché se c'è qualcosa che odia è rimpiangere di non aver fatto qualcosa. Pensa che è sempre meglio avere rimpianti che rimpianti...

Toro

Oggi vorrai sfuggire alla frenesia della giornata facendo una passeggiata o andando a vedere un buon film. Toro, dovresti chiamare il tuo migliore amico e chiedergli di accompagnarti. Se ti circondi di persone care, passerai attraverso il rischio che ti minaccia, che non è né più né meno che discutere con tutti. Ci sono già abbastanza conflitti nel mondo, quindi non vale la pena mettere il tuo granello di sabbia nell'ingranaggio delle relazioni umane.

Gemelli

Sicuramente per tutta la giornata di oggi avrai notizie di membri della tua famiglia che sono lontani dal resto. Potresti essere chiamato uno zio o una zia anziana. O forse alcuni cugini con cui hai trascorso qualche giorno di vacanza molto tempo fa in estate. Gemelli, dovresti cogliere l'occasione per vederli di nuovo. E se la tua telefonata è in ritardo, dovresti prendere l'iniziativa. Hai così tanti bei ricordi da condividere...

Cancro

Quando si tratta di sentimenti d'amore, non tutto va secondo i piani o come avevi pianificato. Per quanto ti riguarda, Cancro, le cose sono molto chiare e vorresti che tutto si muovesse più velocemente. Se lo guardi dalla parte del tuo partner, non è così semplice, anche se vorrebbe moderare un po 'la tua impazienza. Forse è lei che ha ragione. Quindi non abbiate fretta.

Leone

Non tutti possono condividere le tue stesse opinioni. Questo è un gioco da ragazzi, ma negli ultimi tempi hai mostrato una certa tendenza ad essere sempre meno tollerante. Fortunatamente, le influenze del giorno invertiranno questo cattivo umore. Leone, in questo giorno di oggi ti aprirai molto di più alle opinioni degli altri e ammetterai che in questo modo otterrai maggiore soddisfazione.

Vergine

La tua vita amorosa ti sta rendendo un po 'nervoso. O, piuttosto, è il vuoto della vita del tuo cuore che finisce per darti mal di testa. Quindi, Vergine, invece di aspettare di scivolare sottilmente in una situazione che richiede tempo per prendere forma, dovresti andare avanti più sinceramente. Almeno, se non funziona, puoi passare a qualcos'altro. Hai solo una vita e devi costruirla da solo.

Bilancia

Non sorprenderti se ti senti euforico oggi. La minima buona notizia ti metterà di ottimo umore. Inoltre, sarai invaso da un'immensa fiducia nel futuro e sarai desideroso di condividere questo sentimento. È vero che hai qualche motivo per credere che domani ti porterà molte soddisfazioni. In questo momento, la Bilancia, le influenze astrali stanno lavorando insieme a tuo favore.

Scorpione

Se negli ultimi tempi non siete stati molto presenti nella vita della persona scelta del vostro cuore, è giunto il momento per voi di porvi rimedio. Stasera, voi due dovreste andare a teatro o in un buon ristorante. Non ti costa nulla dargli una piccola sorpresa. Scorpione, dovresti mostrarle che puoi essere generoso con il tuo tempo e con la tua persona per renderla felice. Perché il tuo partner inizia a stancarsi delle tue assenze...

Sagittario

In questo giorno sarete molto sensibili alle semplici gioie dell'esistenza. Una riunione di famiglia, un pranzo con gli amici, una passeggiata romantica... Questo è il tipo di evento che ti soddisferà per tutto il giorno. La tua mente è calma e i tuoi pensieri sono diretti ai tuoi cari. Sagittario, dovresti abituarti all'idea che oggi non sarà esattamente il giorno in cui ti dedicherai a ideare piani professionali intelligenti.

Capricorno

Oggi il tuo partner sarà al centro dei tuoi pensieri. E questo potrebbe essere dovuto al fatto che sei così innamorato. Oppure potrebbe anche essere dovuto a qualche errore che hai commesso negli ultimi tempi. Ti sei dedicato troppo al tuo lavoro e lei / lui te lo ha appena chiarito molto e in modo piuttosto asciutto. Stasera, quindi, vi dedicherete ad applicare l'operazione charm che dovrete lanciare da ora. E, Capricorno, sai come farlo abbastanza bene...

Acquario

Durante la giornata, possono sorgere alcune differenze con le autorità filosofiche, psicologiche o religiose a cui di solito affidi i tuoi problemi o le questioni che ti riguardano di più. Ad esempio, Acquario, potresti avere una discussione con il tuo psicoanalista o il tuo pastore locale. Tuttavia, questo potrebbe nascondere qualcosa ... Potresti non aver più bisogno di alcuna guida spirituale.

Pesci

Non sorprenderti se i tuoi piani per stasera cambiano drasticamente. Pesci, forse ti ritrovi costretto ad uscire con un amico o ad un appuntamento più intimo... Bene, molto probabilmente, questa bella serata è di natura totalmente diversa. Un problema sul lavoro potrebbe cadere su di te o una persona cara potrebbe essere molto dispiaciuta e chiamarti per venire a confortarli. Tutto questo sarà solo un rinvio.