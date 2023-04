Oroscopo Paolo Fox domani 16 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Sei un bravo psicologo e oggi lo dimostrerai di nuovo. Hai un sesto senso che ti permette di indovinare e sentire cosa pensano le altre persone, quindi perché non usare questo dono in modo filantropico e quindi capire meglio le persone che fanno parte del tuo ambiente? Ariete, dovresti aiutare le persone che stanno attraversando un momento difficile a vedere da soli le cose più chiaramente. A volte non ci vuole molto per riportare un sorriso a qualcuno che lo ha perso.

Toro

La forza della tua parte femminile oggi sarà più che notevole. Toro, potresti sentire il bagliore lusinghiero del tuo essere nelle persone intorno a te. Questo non è solo a causa della tua natura dolce, gentile e pacifica. Sei il gioiello che si rivela inaspettatamente, la cui presenza non sempre viene notata. Ma, quando appari in tutto il tuo splendore, il mondo si rivolge a te e tu affascina tutti.

Gemelli

Oggi non sarai molto tollerante o troppo ricettivo alle opinioni degli altri. Tuttavia, Gemelli, non è la malafede che ti sta soffocando, perché sai che queste persone potrebbero avere ragione. Piuttosto, potresti aver bisogno di proteggerti dietro una facciata dei tuoi cari e di alcuni membri della famiglia. Se i sintomi persistono, dovresti chiederti perché vuoi ancora essere il primo vedette dello spettacolo ...

Cancro

Dovresti goderti l'atmosfera rilassata e leggera che animerà la giornata di oggi. Inoltre, Cancro, dovresti fare in modo che tutto vada a tuo favore invece di soffrire. Non dovresti rimanere chiuso nella tua stanza. Nessuno se ne accorgerà comunque, quindi dovresti cercare di divertirti tanto quanto tutti gli altri. La cosa migliore che puoi fare è uscire e divertirti con i tuoi amici.

Leone

Oggi tutti apprezzeranno il tuo tocco di follia. Dovresti stare attento a non oltrepassare i confini. Leone, hai una mente sognante e questo ti impedisce di concentrarti efficacemente. Se pretendi di avere una risposta per tutto, potresti dire che immediatamente causerai il caos intorno a te. Invece di interpretare il personaggio che sa tutto, dovresti lasciare che le persone con i piedi per terra prendano le decisioni per te.

Vergine

Non andare a mescolare la terra o cercare frutti troppo maturi, piuttosto dovresti trovare un modo per portare al mondo uno sguardo ottimista e caldo. In questo modo, provocherete risate e gioia, poiché, avendo intenzioni oscure, spingerete coloro che vi circondano in uno stato mentale agonizzante. Ciò che esprimi con il tuo atteggiamento si diffonderà ampiamente intorno a te, ecco perché è meglio trovare il frutto bello e mostrarlo.

Bilancia

Il tuo temperamento di partito permanente ha sempre l'ultima parola. Bilancia, sai che è più forte di te e non vuoi annoiarti con argomenti seri o torturare il tuo cervello con domande esistenziali. Preferisci ridere di tutto. Ma pensi anche che questo atteggiamento sia un po' leggero e superficiale. I tuoi cari non hanno solo bisogno di un clown per vedere la vita rosea, vorrebbero ricevere supporto e saggi consigli di volta in volta.

Scorpione

Oggi bisogna diffidare dei grandi ciarlatani, soprattutto di quelli che dicono molto ma fanno molto poco. Scorpione, potresti trovarti intrappolato da una persona che ti ha promesso di fare miracoli e non ha fatto nulla. Tuttavia, è necessario stabilire contatti e scambi sociali, ma non si dovrebbe firmare nulla o raggiungere accordi con individui che non si sono dimostrati e che possono ingannarti.

Sagittario

Oggi potresti avere l'impressione che le cose non si stiano muovendo abbastanza velocemente e che la tua vita sia bloccata. E quando si considerano le diverse strategie possibili per cambiare questo, sembra un compito assolutamente scoraggiante. Se è così, Sagittario, dovresti ricordare che i piani più importanti sono fatti da piccole decisioni. Sai che lo sbattere di una farfalla può causare un tornado. Se hai bisogno di un cambiamento, dovresti iniziare con i dettagli.

Capricorno

Le persone di una certa età sono quelle che saranno di grande aiuto per tutta la giornata di oggi. Capricorno, dovresti chiedere consiglio a tua madre o tua nonna se c'è qualche problema che ti riguarda. Le tue relazioni con donne mature saranno particolarmente piacevoli. Coglierai l'occasione per rimuovere alcune barriere che sono state installate tra te e alcuni membri della tua famiglia. Dovreste fare il primo passo per colmare quel divario che si è aperto tra di voi.

Acquario

Oggi ci sarà un decollo immediato. I venti caldi sono favorevoli per te e dovrebbero permetterti di guadagnare quota, persino catturare una stella o due nel processo, e solo per completare la tua panacea di felicità. Acquario, non dovresti scoraggiarti se questa mattina ti senti un po 'incollato a terra e a filo con le margherite. La tua torre di controllo ti farà decollare al momento giusto. Non dovresti esitare a trascinare qualcuno sul tuo cammino.

Pesci

Oggi noterete che non potete stare fermi. Vorrai vedere molti volti e situazioni diverse, ma c'è qualcosa che ti ferma e non sai cosa sia. Pesci, dovresti ascoltare quella piccola voce interiore che ti chiede di mantenere un po 'di moderazione. Ti esprimi in modo più profondo quando sei selettivo. Dovresti essere aperto a una serie di cose, ma non perderti troppo con le parole. La tua natura loquace potrebbe rovinarti la giornata.