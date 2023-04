Oroscopo Paolo Fox domani 18 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Questa è una giornata fantastica per viaggiare o imparare qualcosa di nuovo perché sei desideroso di fare qualsiasi cosa per aprire i tuoi orizzonti. I tuoi colleghi sanno che sei un leader nato e tutti si appoggeranno a te, non importa cosa. Ariete, una storia d'amore con qualcuno di diverso potrebbe sbocciare. Troverai le parole giuste per dimostrare che ascolti le esigenze del tuo partner e di chi ti è vicino. Pensare solo agli altri ti aiuterà a comunicare a un livello più profondo.

Toro

Denaro, regali e dolcetti possono arrivare oggi. Sarà anche una giornata appassionata, romantica e sexy. La tua sincerità sta diventando più evidente e hai un impatto maggiore su coloro che ti circondano. Ti inclini maggiormente verso quelli di maggiore maturità. Toro, hai idee molto personali sull'educazione e sai come imporre la legge con gentilezza e tatto. Vuoi il meglio per i tuoi figli e li crescerai con valori che consideri importanti.

Gemelli

Oggi la gente ti vede cordiale e accogliente. Oggi vuoi condividere il tuo punto di vista su qualcosa con qualcuno. I vostri rapporti con il pubblico andranno bene. Sarai in grado di concentrarti sul tuo senso di armonia e risolvere le relazioni con gli amici. Oggi si corre il rischio di torcere qualcosa, quindi fate attenzione quando vi muovete. Hai urgente bisogno di allontanarti dalla tua vita amorosa. Capirai meglio le ragioni degli errori del passato. Gemelli, non incolpare te stesso.

Cancro

Sei euforico per le nuove opzioni che la destinazione ha in serbo per te e che possono soddisfare tutte le tue speranze. I cieli si stanno schiarindo positivamente per te e una sensazione di soddisfazione ti fa sentire più socievole e rilassato. Gemelli, avrai il desiderio di cambiare i tuoi vecchi modi e dirigerti verso nuovi orizzonti. Non esitate a fare questo passo verso gli altri, anche se non capovolgete tutto.

Leone

Questa sarà una bella giornata per i Leoni. Questo è un giorno perfetto per attività ricreative e incontri sociali con gli altri. Saranno interessanti gli eventi sportivi, i momenti divertenti con i bambini e le arti. Le tue capacità di mediazione si riveleranno molto utili per dissipare i conflitti che si stanno preparando intorno a te. Sarà anche una serata perfetta per un appuntamento perché si rivelerà un successo. Sai come esprimere le tue aspettative e desideri in modo chiaro e preciso.

Vergine

È un giorno eccellente per esplorare le opportunità immobiliari. Non creare preoccupazioni che non esistono. La tua facilità di relazione ti aiuterà a superare questo tipo di stato d'animo. Preferite la complicità alle lotte di potere. Tuttavia, Vergine, avrai un grande successo nello stabilire relazioni soddisfacenti. Sei guidato dai tuoi istinti carnali senza nemmeno rendertene conto, ma dovresti evitare di fare promesse che in seguito rimpiangi o non puoi mantenere.

Bilancia

Un problema che hai avuto per un po 'sta tornando in superficie nella tua vita. Prova ad affrontarlo da diverse angolazioni allo stesso tempo e otterrai la soluzione. Un affare di famiglia potrebbe causare alcuni problemi, quindi dovrai trovare un modo per rendere felici entrambe le parti. Bilancia, potrebbe essere il momento di affrontare il problema in modo più diretto in modo da poterlo risolvere una volta per tutte.

Scorpione

Parte integrante della tua personalità è la tua potente aura. Saprai come parlare con le persone e trovare i loro punti deboli. Oggi enfatizzerai la tua percezione delle cose e migliorerai il modo in cui ti avvicini agli altri. Scorpione, la tua casa sarà al centro della tua attenzione. Naturalmente, stai pensando di apportare alcuni miglioramenti a casa per semplificare la tua vita quotidiana, in modo da poter trovare più tempo da trascorrere con il tuo partner ed essere in grado di uscire di più insieme.

Sagittario

Oggi sei felice e ottimista. La tua energia è forte e sei desideroso di esplorare nuovi posti e incontrare nuovi volti. Certo, viaggia se puoi. Lavorare con te fa sì che tutto funzioni senza intoppi e la gente lo adora. Se decidi di chiedere un aumento o una posizione più alta, potresti essere molto persuasivo. Sagittario, potresti chiedere troppo al tuo partner. Anche se i tempi recenti sono stati idilliaci, è necessario concedersi del tempo prima di realizzare i propri sogni.

Capricorno

Oggi potresti trovare la solitudine attraente in splendidi dintorni. Altre persone useranno questa stessa influenza per esplorare una storia d'amore segreta. In ogni caso, sei segretamente contento di qualcosa e felice di come stanno andando le cose. Capricorno, sei ottimista e socievole e sei sulla strada giusta per la realizzazione personale. La tua tenerezza sarà la tua arma migliore. Ti darai una pacca sulla spalla per essere stato paziente ultimamente, quando vedrai le conseguenze delle tue azioni.

Acquario

Oggi puoi essere duro e diretto con gli altri. Tuttavia, la luna instillerà in te un senso di prudenza. Metterai in discussione e sfiderai il tuo modo di fare le cose, affermando idee più convenzionali di quanto pensi di solito. Sai come adattarti. Un Sagittario ti condurrà a piaceri immensi e sarà difficile essere sensibili. Acquario, questo è il momento dei tempi eccitanti e le relazioni esistenti diventano più intense.

Pesci

Oggi afferri il significato nascosto delle cose e vedi segni dove gli altri vedono coincidenze. Lascia che la tua percezione faccia il suo lavoro aiutandoti a vedere le apparenze passate ed evitare eventuali insidie o ostacoli che potresti avere davanti a te. Pesci, come qualcuno caloroso e ottimista che sei, sarai sulla strada giusta per l'autorealizzazione e lo sai. Ti sentirai completamente a tuo agio con il tuo partner, ora è il momento di vivere e goderti i piaceri di Cupido