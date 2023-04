Martina Stella marito, chi è Andrea Manfredonia: età, curiosità e figli

Martina Stella e Andrea Manfredonia: un amore nel mondo dello sport

Chi è Andrea Manfredonia: il marito di Martina Stella

Andrea Manfredonia (Roma, 1988), il consorte di Martina Stella, è uno dei cinque figli di Lionello Manfredonia, ex calciatore di serie A. Proprio come suo padre, anche Andrea è innamorato del calcio. Dopo aver concluso il liceo, si è iscritto all'università per conseguire la laurea in Management delle imprese sportive.

Andrea Manfredonia: procuratore sportivo e imprenditore

Terminato il percorso di laurea, Andrea è diventato un procuratore sportivo. Dal 2013 è il titolare, assieme a due soci, di un'agenzia di management sportivo.

Il matrimonio tra Martina e Andrea

La cerimonia

Martina e Andrea si sono uniti in matrimonio il 3 settembre 2016. Il matrimonio è stato celebrato con rito religioso nella chiesa di Santa Maria del Monte a Sutri, nella provincia di Viterbo.

Come si sono conosciuti

I due si sono conosciuti tramite amici in comune durante un aperitivo serale. In un'intervista, Martina ha sottolineato che Andrea si è dovuto impegnare molto e ha dovuto corteggiarla per lungo tempo prima di conoscere anche la sua famiglia, a cui l'attrice è molto legata.