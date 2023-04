Oroscopo Paolo Fox domani 23 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

È giunto il momento di iniziare a fare networking ed espandere la tua portata sociale. Se stai iniziando una nuova impresa imprenditoriale o stai cercando di tornare sulla scena sociale, oggi stai lanciando la tua vita in una nuova direzione. Le cose possono sembrare un po 'incerte su quale direzione vorresti prendere, ma c'è qualcosa che bolle in pentola nella tua vita che porta a grandi cose.

Toro

È tempo di trovare una nuova linea di lavoro? Il burnout professionale è una sensazione che può sorgere con la Luna Nuova nel tuo settore professionale. Tuttavia, potrebbe essere troppo presto per dire se la tua infelicità è dovuta alla mancanza di progetti interessanti su cui lavorare ora o al desiderio vero e sincero di un cambio di ruolo. Prima di entrare per apportare una modifica di cui non sei sicuro, fai qualche ricerca per vedere cosa ne pensi e prendi appunti.

Gemelli

Ci sono ancora cose da imparare e la tua mente è aperta ad esplorare nuove strade. Questo è quando potresti decidere di tornare al college, o se non sei interessato a iscriverti a un programma formale, potresti avere voglia di imparare qualcosa di nuovo in modo informale. Scegli alcuni libri da leggere sull'argomento che ti interessa e studia secondo il desiderio del tuo cuore.

Cancro

È sempre bello quando si apre il tempo per essere coinvolti in lavori senza scopo di lucro. Se hai qualche giorno libero che non hai usato per lavoro o hai pensato di essere coinvolto nella tua comunità locale, questa settimana è perfetta per vedere dove puoi fare la differenza e donare il tuo tempo.

Leone

Le associazioni e le relazioni sono attive durante questa Luna Nuova, ma ne ha trascurate alcune a causa del fatto di essere occupato e non tenersi in contatto. Oggi inizia a venire per far sapere alle persone che vorresti riconnetterti e vedere se c'è un modo per fare affari insieme.

Vergine

C'è molto da fare oggi per quanto riguarda il lavoro e le attività, ma potrebbe non essere necessario farlo da soli. Se ci sono alcuni compiti, puoi delegare qualcuno a pagare o scambiare vedere chi è interessato a fare cosa e ha il tempo di partecipare.

Bilancia

Oggi potresti incontrare qualcuno di nuovo o avere una vecchia fiamma riconnessa con te dal passato. Le braci dell'amore sono lì per farti rivivere e vedere cosa diventa una storia d'amore appassionata. Se siete single o attualmente accoppiati, oggi è perfetto per un appuntamento romantico perfetto per innamorarsi.

Scorpione

Non ti piace controllare le situazioni in famiglia, ma a una parte di te non piace quando senti che gli altri stanno cercando di microgestire il tuo calendario. Un evento di famiglia o un'idea di riunione potrebbe venire fuori per il fine settimana. Assicurati di controllare il tuo programma prima di dire ciecamente di sì.

Sagittario

Può essere molto facile parlare con te perché nulla ti sorprende davvero quando si tratta di argomenti. Oggi sei aperto alla conversazione su qualsiasi cosa sotto il sole. Trovare il tempo per farlo sarà più difficile del solito, ma se il tempismo funziona, ti piaceranno le conversazioni di oggi perché sono mentalmente stimolanti e piene di idee diverse.

Capricorno

C'è un lato morbido in te che poche persone possono vedere. Spesso non hai la presunzione di donare in beneficenza o quando sei generoso con un amico bisognoso; I cuori di oggi si muovono nella direzione della tua natura e potresti scoprire che le tue tasche sono profonde per aiutare una causa che senti fortemente e per cui meriti il tuo aiuto.

Acquario

La tua stagione di nascita è qui, e con la Luna Nuova sul tuo cartello, si tratta di premere il pulsante di reset e iniziare una nuova versione di ciò che vuoi nel tuo mondo. Si tratta di lasciare andare ciò che non è più per te e aprire le mani per ricevere qualcosa che ami e vuoi veramente di più nella tua vita.

Pesci

Il passato è alle spalle, Pesci, e questo è un momento di innovazione e ricreazione. Ti stanno facendo un regalo che ti permette di prendere qualcosa di vecchio e creare qualcosa di nuovo. Qual è la tua visione per il tuo futuro? Perché il passato è ormai ufficialmente alle spalle, con la Luna Nuova che segna un capitolo della tua vita che è finito.