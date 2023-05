"Da oggi vieni con me". Amici, Maddalena Svevi: la gioia più grande arriva subito dopo l'eliminazione

Amici 22, meno di una settimana alla finalissima ma tante sono le polemiche e le critiche dopo l’ultima puntata del Serale: secondo il pubblico infatti né Aaron meritava di uscire (è ancora accesissima la polemica con i fan di Wax) né tanto meno Maddalena Svevi contro la quale anche il pubblico in studio ha avuto un atteggiamento a dir poco discutibile. Ripreso immediatamente dal popolo della rete, parte dei presenti in studio sembravano quasi felici dell’eliminazione di Maddalena.

Maddalena non è sembrata darci particolare peso, ringraziando comunque tutti per l’esperienza trascorsa. Ha detto: “Sto bene, sono felicissima. Sono stati gli 8 mesi più belli della mia vita. Oggi finiscono ma inizia, spero, un’altra bellissima parte. L’esperienza ad Amici è stata un’esperienza a 360 gradi. Mi ha cambiata come persona e come ballerina. Esco come una persona diversa, migliore. Ero una formichina, esco molto più grande”.

Amici 22, Maddalena: arriva un’offerta di lavoro dopo l’eliminazione

E ancora: “Prendere la maglia avrebbe significato finire fino in fondo un percorso bellissimo, però mi sta bene così, sono davvero felice, è come se l’avessi presa. Me l’aspettavo, eravamo pochi e credo che siamo tutti molto forti. Ho dato tutto e sono molto felice di essere uscita così”. Proprio questo suo carattere solare è stato alla base di tanti successi.

Successi che si spera siano solo all’inizio. A quanto si apprende infatti la ballerina ha ricevuto un’importante proposta di lavoro con la compagnia canadese Pro Arte Danza. A comunicarle la notizia è stato coreografo Kristian Cellini: “Sei una ballerina che mi piace molto e grazie al direttore di questa magnifica compagnia, che è una delle più blasonate del Canada, e con la quale io collaboro spesso”.

“Ho la possibilità di offrirti un contratto di lavoro che parte da agosto fino alla prima settimana di novembre. Per te sarà una crescita professionale incredibile”. Maddalena a quel punto, in lacrime, ha ringraziato per questa bellissima opportunità. Nonostante l’eliminazione e la finale sfiorata Maddalena è riuscita a cambiare la sua vita.