"L'emorragia, poi la terapia intensiva". Affari Tuoi, Amadeus sotto choc davanti ai concorrenti: cosa è successo

“Un’emorragia e la terapia intensiva”: Racconto choc ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus e che va in onda in prima serata su Rai 1. Nella puntata di domenica 7 maggio 2023, la concorrente che vuole portarsi a casa il bottino si chiama Sheila. Insieme a lei c’è il marito Diego che la supporta nel complicato gioco della scelta dei pacchi. La donna, ad un tratto, durante il gioco, ha avuto la possibilità di cambiare il pacco. D’accordo quindi con il dottore, la donna ha voluto disfarsi del numero 20 e di prendere il 2. Il motivo è lei stessa a spiegarlo ad Amadeus: “Il 2 è un numero che si ripete spesso nella nostra vita, ma in realtà più il 20 aveva un significato, poiché il 20 è il giorno in cui è nata nostra figlia e in cui sono rinata io…”.

A questo punto il padrone di casa, che sa perfettamente di cos stiamo parlando, racconta a tutti la disavventura di Sheila: “Subito dopo la nascita della figlia, lei ha rischiato di morire a causa di un’emorragia…”. A questo punto prende la parola la donna che supportata dal marito ha rivelato: “Ho avuto un’emorragia molto grave”. “Ti hanno ricoverata subito in terapia intensiva”.

E ancora: “So che i medici avevano detto a tuo marito che c’erano serie possibilità che tu non ce l’avresti fatta…” le ha quindi chiesto Amadeus. “Poi è intervenuto un angelo” ha quindi detto il marito della concorrente. E Sheila ha risposto: “Proprio in quelle ore in cui io combattevo tra la vita e la morte, in Persia è venuta a mancare mia nonna”.

Poi dice: “Ora indosso il suo braccialetto, quello con cui lei pregava sempre per tutti i suoi nipoti. Nulla accade per niente, nella vita tutto ha un significato anche se a volte non capiamo subito qual il significato di ciò che ci accade”. Alla fine Sheila e il marito Diego, dopo aver raccontato questa storia terribile, hanno dovuto fare una serie di scelte che l’hanno portata a un bivio fondamentale.

La donna però ha sempre rifiutato le offerte del dottore che ha chiamato a più riprese Amadeus e ha accettato di cambiare per ben tre volte il pacco. Alla fine la concorrente siciliana si è ritrovata con due diverse strade possibili: 20€ o 30.000€. A quel punto era questione di fortuna che si è messa dalla sua parte e le ha fatto portare a casa la cifra più alta.