Oroscopo Branko domani 10 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Oggi tutto l'Ariete potrebbe avere una giornata importante e densa davanti a sé. Le tue emozioni persistono e dovresti renderti conto che stai resistendo inutilmente a ciò che ti farebbe molto bene. Dovresti smettere di esercitare la politica dello struzzo e affrontare le cose senza ulteriori indugi. Hai bisogno di certi cambiamenti nella tua vita e dovrai affrontare una piccola rivoluzione in un momento o nell'altro. Così, nuove prospettive si apriranno per voi.

Toro

Probabilmente non sei il re della diplomazia. La verità, Toro, è che la politica non è il tuo punto forte e non sei il tipo di persona che si dedica a far brillare la tua altra metà. Ti piace condividere, ma senza fare l'onda. Ma potresti voler giocare un po 'di più alla tua seduzione naturale. Non dovresti esitare a metterti di fronte a determinati rivali o concorrenti e partecipare alla gara.

Gemelli

Durante tutta la giornata la tua flessibilità sarà messa alla prova. Gemelli, starà a te disegnare i contorni di questa giornata, molto più del solito. Scoprirai che se unisci le forze con gli altri, il successo non tarderà ad arrivare. Non lasciarti intimidire dall'intensità delle emozioni delle persone intorno a te. La tua forza risiede nel tuo pragmatismo e nella tua mente calma.

Cancro

Oggi non bisogna sottovalutare la sensibilità delle persone che vi circondano. Cancro, potresti essere abbastanza fortunato da avere abbastanza fiducia in te stesso da non sentirti influenzato da commenti dispregiativi. Ma questo non è il caso per tutti. Dovresti essere comprensivo se uno dei tuoi amici non ha la tua forza di carattere e si sente ferito da certi pensieri. Dovresti aiutarlo a sollevare il morale.

Leone

L'intensa energia della giornata ti aiuterà ad affinare i tuoi progetti e rafforzare i tuoi pensieri. Leone, dovresti cercare di materializzare ciò che hai in testa: sogni, cambio di rotta, desideri di amore appassionato... Dovresti sfuggire al nervosismo intorno a te e trovare la strada da percorrere. Dobbiamo sempre fare passi avanti pur avendo un orizzonte grigio. L'antipasto finisce, è ora di passare al piatto principale.

Vergine

Molto probabilmente, oggi ti senti molto stanco. E probabilmente non sarebbe saggio per te andare con i tuoi amici a bere qualcosa stasera. Vergine, potresti stare tranquillamente a casa, leggendo un buon libro o guardando un buon film, accompagnato dagli spuntini essenziali. Se avete un partner, dovreste invitarlo a condividere la vostra serata familiare e altre cose. Dovresti sfruttare al massimo questi momenti di relax.

Bilancia

Oggi le tue emozioni potrebbero improvvisamente diventare molto più intense. Senza dubbio, Bilancia, noterai che le persone si infastidiscono e adottano facilmente una posizione estrema e inflessibile, indipendentemente dalla situazione. In questo giorno le cose saranno fatte in modo molto appassionato. Dovresti cercare di condurre la tua ricerca per cercare di capire perché una persona cara reagisce in un certo modo su un particolare problema, ma non iniziare grandi dibattiti perché potrebbe scoppiare una guerra aperta.

Scorpione

La stessa cosa ti succede sempre, quando arriva il momento in cui dovresti partire è quando ti rendi conto che hai ancora molte cose da fare. Scorpione, dovresti concentrarti sui tuoi progetti futuri. Per una volta, dovresti essere molto scrupoloso e scrivere tutto ciò di cui hai bisogno fino all'ultimo dettaglio. Dovresti organizzarti in modo tale da anticipare eventuali difficoltà che potresti incontrare.

Sagittario

È molto probabile che durante il giorno tu voglia combattere con uno dei tuoi parenti. Un malinteso o qualche errore che commetti sarà senza dubbio la causa del tuo sentirti ferito nel tuo amor proprio. Ad ogni modo, Sagittario, ora è il momento in cui vorrai lavare via quell'affronto. Non agire caldo, quindi lascia che la pressione sanguigna scenda un po 'e quando ti senti più calmo, e solo allora, dovresti cercare di chiarire tutto questo.

Capricorno

Oggi il cuore prevarrà sulla ragione. Capricorno, dovresti lasciarti guidare dalla tua intuizione. Ogni volta che incontri qualcuno durante questo viaggio, non concentrarti sul suo aspetto o comportamento. Dovresti provare ad andare un po 'oltre. Un po' sognanti, sarete in totale armonia con la congiunzione astrale del momento. Dovresti cercare di includere parte della tua sensibilità e nuove percezioni nella tua vita quotidiana.

Acquario

Molto probabilmente, durante il giorno cercherai di segnare alcuni punti sul fronte della tua vita amorosa. Avendo attraversato esperienze non sempre felici, Acquario, ti senti particolarmente impegnato in una relazione piena di promesse e potenzialità. Quindi dovresti fare tutto il possibile per garantire uno sviluppo armonioso e potente. E, soprattutto, cerca di mettere a tacere tutte le persone che cercano di inibirti.

Pesci

Oggi si corre il rischio di essere repressi in modo molto violento. Forse il tuo vicino potrebbe farti il solletico o potrebbe anche sorgere una discussione tra due dei tuoi parenti. L'influenza della congiunzione planetaria del giorno ostacolerà qualsiasi comunicazione. Quindi, Pesci, dovresti stare fuori dal campo di battaglia. Cerca di trovare la compagnia di persone ottimiste, così finirai la giornata con le migliori previsioni.