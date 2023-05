Oroscopo Paolo Fox domani 10 maggio 2023, le previsioni per te

Ariete

Oggi potresti avere la sensazione di perdere il treno. Non essendo molto attivo o addirittura rimanendo a casa, Ariete, avrai la spiacevole sensazione che le cose stiano accadendo proprio sotto il tuo naso. Ma non preoccuparti. Al contrario, perché non sarebbe saggio per te dedicarti a nulla durante questo giorno. Qualcuno potrebbe trascinarti in un progetto o investimento che potrebbe rivelarsi catastrofico. Pertanto, ritiro nel tempo e prudenza.

Toro

Durante il giorno sarai desideroso di flirtare un po '. Vorrai sedurre ed essere sedotto. E non vale la pena guardare lontano. Potrebbe esserci qualcuno nella tua cerchia ristretta la cui attenzione vorresti attirare. Toro, dovresti iniziare condividendo con lei / lui il tuo buon umore e, poi, dicendo alcuni complimenti, che è sempre apprezzato. Tutto questo potrebbe finire in una bella e lunga storia d'amore.

Gemelli

Oggi la tua vita emotiva sarà la tua preoccupazione principale. La verità è che potresti non essere molto in sintonia con il tuo partner e quel divario ti rende nervoso e ti rende in un mare di dubbi. Non lasciare che la situazione si deteriori e favorire una buona e reale discussione, un vero scambio per poter fare il punto. Gemelli, non esitare a metterti in discussione, perché non c'è niente di più fastidioso della buona coscienza di coloro che presumibilmente sanno tutto.

Cancro

Come i vostri compagni maschili del Cancro, è del tutto possibile che la magnifica configurazione planetaria di oggi metterà fine all'austerità creativa o amorevole che state sperimentando da qualche tempo. Se non hai ancora trovato la tua anima gemella, abituati all'idea che questo potrebbe essere un periodo molto promettente. Ti divertirai e potresti anche incontrare persone fantastiche.

Leone

Si potrebbe dire che oggi sei finalmente pronto per fare nuove amicizie. Qualunque sia il soggetto e la qualità dei tuoi interlocutori, li sedurrai con il tuo fascino e la sagacia della tua mente. Ci sono destini più tragici del tuo, Leone, questo è sicuro, perché nessuno può resisterti e la tua forza di convinzione e la tua disponibilità ti renderanno il più formidabile degli amici o collaboratori.

Vergine

È possibile che circa tre anni fa tu abbia incontrato qualcuno che ti ha fatto una grande impressione. Probabilmente siete anche diventati amici. Se è così, potresti sentirti particolarmente deluso dal suo atteggiamento nei tuoi confronti in questo momento. Naturalmente, in tal caso, dai la colpa di tutto a te stesso. E se ti stai chiedendo perché, Vergine, forse è perché c'è una parte delle tue qualità nascoste che ti aspettavi di trovare nell'altra persona.

Bilancia

La verità è che la tua vita professionale a volte è così coinvolgente che ti monopolizza completamente. E improvvisamente oggi, il tuo partner potrebbe chiedersi cosa stai facendo e anche se esisti ancora. Bilancia, potresti sentirti offeso e condividere le tue affermazioni con te. Questo è un po 'normale e non avrai altra scelta che prendere sul serio i segnali di pericolo. Sta a te organizzarti e fare tutto il necessario in modo che lei / lui possa condividere ciò che stai attraversando e dedicargli un minimo di tempo.

Scorpione

Oggi dovresti cercare di essere più attento a ciò di cui i tuoi cari potrebbero aver bisogno. Perché nei piani futuri che stai facendo, hanno molto da offrirti. Scorpione, è vero che di fronte al tuo entusiasmo, hanno una piccola tendenza a non tagliarti con le tue belle parole, quindi i loro consigli possono essere molto giudiziosi. Non dimenticare che i loro commenti sono motivati dall'amore che provano per te.

Sagittario

Potresti sentirti preoccupato oggi per un amico che vive lontano da dove vivi. Forse hai sognato che avevo bisogno di aiuto e quella sensazione potrebbe non lasciarti tutto il giorno. Sagittario. Non esitate a chiamarlo al telefono per chiedere di lui. Se sta bene, sarete entrambi felici di chiacchierare per un po ', e se fa male, sarete sicuramente in grado di trovare le parole giuste per confortarla. Non aver mai paura di dire agli altri quanto significano per te.

Capricorno

Lei può essere oggetto di molte congratulazioni oggi. E avrete anche il generoso riflesso di condividere questi onori con gli altri. Capricorno, starà a te attirare l'attenzione su coloro che meritano di essere ricompensati allo stesso modo di te. Non solo otterrai una grande soddisfazione morale, ma questo gesto sarà molto apprezzato dal tuo ambiente professionale. È sempre molto meglio fare amicizia che nemici, soprattutto negli affari.

Acquario

Sei stanco di aspettare le telefonate della tua dolce metà. Acquario, riconosci che vorresti che fosse più insistente e che ti chiamasse più spesso. Soprattutto oggi che ti senti solo e abbandonato. Dovresti prendere l'iniziativa di organizzare un piccolo tête-à-tête romantico. Se giura di essere troppo occupata, non prendere questo rifiuto come un segno di indifferenza. La congiunzione planetaria del giorno potrebbe rendervi molto sensibili.

Pesci

In questo giorno e giorno, le tue sagge parole potrebbero cadere nel vuoto e, senza dubbio, vorrai tornare al tuo posto e lasciare il microfono a qualcun altro. Pesci, per trasmettere i tuoi messaggi, è nel tuo interesse comunicare direttamente attraverso le tue emozioni invece di cercare di spiegare le cose logicamente o mostrare fatti tangibili. Cogli l'occasione per condividere i tuoi sentimenti più intimi. La corrente passerà meravigliosamente bene.