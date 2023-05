Oroscopo Branko domani 12 maggio 2023: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Ti piace sentirti libero, ma i tuoi legami ti avvicinano ai tuoi cari e alla famiglia, in modo da usare parte della tua grande vitalità per aiutare le persone bisognose. SENTIMENTI: La tua sensibilità ti avvicinerà ai tuoi cari e ricorderai i bei momenti. AZIONE: la cosa più consigliabile è che tu metta in ordine le relazioni strette e che chiarisci situazioni di confusione o dubbi e incomprensioni. FORTUNA: Avrai l'opportunità di apprendere nuove conoscenze che amplieranno le tue strategie.

VERGINE

Sarai in grado di materializzare i tuoi progetti con grande calma e in modo pratico e persistente. Grazie al tuo acume sarai fortunato che ciò che pianifichi è positivo. SENTIMENTI: È un momento per godere delle amicizie fidate che sono sempre con te. AZIONE: puoi organizzare le tue risorse e fare un grafico su spese e profitti. FORTUNA: è un momento ideale per valorizzare ciò che si ha nella vita e dare importanza a ciò che realmente ce l'ha.

BILANCIA

Il tuo senso di giustizia e calore ti aiuterà a mantenere la fiducia nelle persone che ti sono vicine. E il tuo modo di pianificare tutto sarà perfetto e molto organizzato e pratico. SENTIMENTI: È un momento per sentire che gli altri apprezzano il tuo valore e che ti distingui. AZIONE: la tua vitalità e il desiderio di intraprendere ti aiuteranno a sentirti nel tuo ambiente. Quindi approfitta di questa giornata. FORTUNA: La massima importanza sarà quella che dai agli incontri con amici fidati.

SCORPIONE

Evita di mostrare la tua sensibilità e rispondi in un modo quando le tue idee o la realtà delle persone non funzionano come vorresti. Dovresti prestare attenzione alle opinioni, che sono sempre convenienti. SENTIMENTI: Devi distrarti con argomenti che ti piace esplorare e imparare. AZIONE: È consigliabile che il tuo inconscio o intuizione ti guidi sul tuo percorso. In questo modo, sarà più facile e sarai giusto nelle tue decisioni. FORTUNA: è un momento ideale per aiutare le persone che hanno bisogno di te con grande amore e attenzione.