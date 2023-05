Oroscopo Branko domani 12 maggio 2023: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

Sarà un giorno molto speciale e fortunato nei tuoi affari personali e con gli altri. Dovresti stare lontano da battute d'arresto e tensioni inutili con altre persone. SENTIMENTI: È un giorno per concentrarsi su se stessi e raggiungere dentro di sé per sapere cosa si vuole veramente. AZIONE: La capacità di mantenere i tuoi sogni e i tuoi piani futuri sarà aumentata. FORTUNA: Goditi i momenti gioiosi e divertenti di oggi. È un giorno per gioire e rilassarsi.

CAPRICORNO

È un momento in cui dai molta importanza a tutto o che ti dà stabilità. La tua missione è ben organizzata e avrai il tempo necessario per rispondere al più appropriato in ogni momento. SENTIMENTI: sarai in grado di familiarizzare con le persone vicine e conoscerle meglio di prima. AZIONE: riuscirai a distinguerti nelle tue performance, grazie ad un lavoro ben fatto e al tempo che dedicherai all'organizzazione del tutto. FORTUNA: è consigliabile gestire le questioni familiari con calma e affetto in modo che l'atmosfera sia piacevole.

ACQUARIO

È un momento in cui ti sentirai radioso e con la compagnia della vitalità al tuo fianco che ti dà energia e molto aiuto nel raggiungimento dei tuoi compiti. È importante che ti piacciano le tue attività. SENTIMENTI: sarai in grado di prenderti cura di te stesso e del tuo benessere principalmente, per poter irradiare la tua gioia di vivere. AZIONE: è un momento speciale per mantenere le tue idee e il tuo apprendimento, unendoli nella tua proiezione sociale. FORTUNA: l'agilità e la capacità di relazionarsi ti aiuteranno in questo giorno nei tuoi progetti e attività.

PESCI

La felicità e la gioia vi accompagneranno in questo giorno. Devi adattarti ad alcuni cambiamenti che non ti aspetti e ai colpi di scena nei tuoi affari. È meglio usare la tua cordialità e simpatia innata. SENTIMENTI: è importante che tu ti valorizzi e che ti senta sicuro con la tua stima personale. AZIONE: è un momento speciale per mantenere l'unione con la coppia e per organizzare i beni comuni. FORTUNA: è un momento speciale per offrire il tuo amore e organizzare con calma i tuoi beni.