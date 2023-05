Oroscopo Paolo Fox domani 12 maggio 2023: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE Oggi: È un giorno ideale per mettere in pratica i tuoi progetti. Ciò che iniziate oggi si realizzerà. Amore: Attrazione per gli stranieri o un ambiente culturale diverso. Possibilità affettive in viaggi o incontri culturali. Ricchezza: Giocare o speculare sul lavoro non sarà il più appropriato, devi agire in modo sensato e maturo. Benessere: Se sei stanco di essere deluso, è perché vivi scommettendo sulle insicurezze. Devi considerare meglio dove stai andando prima di fare il primo passo.

TORO Oggi: Si raccomanda che oggi non prendi rischi non calcolati in nessuno degli aspetti della tua vita. Amore: Prenditi cura di te stesso nel trattare con i tuoi amici, la tua famiglia e il tuo partner. Guarda il tuo egoismo e rispetta il punto di vista degli altri. Ricchezza: Non sarà il miglior giorno di lavoro. Devi analizzare molto attentamente dove sono i tuoi fallimenti. Cerca di essere obiettivo. Benessere: Per avere un posto nel mondo, per sentirti amato, compreso e sostenuto, devi lasciare andare gli atteggiamenti infantili.

GEMELLI Oggi: Un cambiamento radicale e molto positivo nel tuo umore. La tua gioia sarà contagiosa e attirerai persone che pensavi fossero estranee. Amore: La tua priorità posta nella vita sociale e professionale genera conflitti di coppia. Il piccolo dialogo sarà motivo di allontanamento. Ricchezza: Inizi lentamente a notare un cambiamento positivo nelle questioni finanziarie. Tuttavia, dovreste rimanere vigili. Benessere: È tempo di mettere le tue aspirazioni più in alto, perché la tua energia è in aumento. Punta al top e non accontentarti del secondo posto.

CANCRO Oggi: Potresti imbatterti in persone che ti causeranno preoccupazioni. Spingi i tuoi limiti e tutto sarà più facile. Amore: Se lasci da parte il senso di colpa e la paura, vivrai emozioni piacevoli, genuine, deliziose e molto rivelatrici. Ricchezza: Dopo alcune settimane di perdite finanziarie, le cose migliorano e troverai nuovo entusiasmo e interesse per i tuoi progetti. Benessere: Avanza lentamente ma porta anche uno scudo per proteggerti, gli avversari non ti perdoneranno. Non tirarti mai indietro e non guardare indietro.