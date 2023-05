Oroscopo Branko domani 12 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Durante il giorno potresti renderti conto che la tua mente, e soprattutto la tua intuizione naturale, saranno stimolate. Non perdere quei momenti e quelle emozioni che ti porteranno, in modo molto semplice, a cogliere verità che non sospettavi. Questa particolare attività sarà probabile nella tua vita emotiva come nel tuo campo professionale. Ariete, dovresti lasciarti trasportare da quei flussi positivi.

Toro

Questa giornata si preannuncia positiva, ma potrebbe anche essere soggetta a qualche turbolenza legata alla versatilità del vostro personaggio. Tuttavia, tutti i beni sono a tuo favore: amore, gloria, bellezza... Nulla può resisterti dal momento in cui sai come ottenere il meglio da te stesso e dimostrare forza e determinazione. Pertanto, Toro, dovresti mettere a tacere i cattivi nervi delle tue notti angoscianti per aprirti a questo nuovo giorno, con la migliore disposizione di spirito.

Gemelli

La verità è che oggi potresti provare un'attrazione speciale per qualcuno. C'è solo un passo per innamorarti anche totalmente di lei / lui e tuttavia questa persona è agli antipodi di coloro che di solito ti seducono. Non c'è nulla, a priori, che vi unisca. Quindi, Gemelli, dovresti esplorare queste differenze e poi potresti stabilire una relazione molto speciale, davvero unica e senza dubbio duratura.

Cancro

La bellezza, il romanticismo... Insomma, tutte le cose che ti fanno innamorare, oggi potrebbero essere alla tua portata. Sarai letteralmente su una nuvola e spesso la tua sensibilità sarà molto richiesta. Dovresti anche dare libero sfogo al tuo intuito e alla tua sagacia perché saranno molto utili. Infine, molto probabilmente sarete ansiosi di mettere alla prova queste particolari disposizioni della mente. Ma, Cancro, non preoccuparti, l'opportunità si presenterà molto rapidamente.

Leone

Durante il giorno dovresti mettere da parte la tua parte cerebrale e razionale. Non tutto può essere spiegato in questo modo e se cerchi di convincere gli altri solo con brillanti dimostrazioni intellettuali, ma prive di sensibilità, potresti mancare completamente il tuo obiettivo. Leone, dovresti essere più intuitivo, più sensibile e più amorevole perché sono anche forme di intelligenza che devono essere coltivate.

Vergine

Dovresti pensare che è ora o mai più, è giunto il momento per te di promuovere te stesso. In effetti, è possibile che durante il giorno incontri molti potenziali clienti e, quindi, sarebbe consigliabile cogliere l'occasione per lodare i loro meriti o offrire i tuoi servizi. Vergine, dovresti usare questi preziosi contatti per far crescere la tua attività o salvare attentamente i loro numeri di telefono per quando ne hai bisogno.

Bilancia

Probabilmente in questo giorno sentirai di volere tutto e anche il contrario. Bilancia, sarai il campione indiscusso degli sbalzi d'umore e le persone intorno a te metteranno molto interesse a seguirti. Tu stesso potresti perderti un po', a meno che tu non sappia approfittare di quei momenti per analizzare, con un po' di senno di poi, i sentimenti contraddittori che ti animano. Potresti anche imparare alcune lezioni molto utili.

Scorpione

Oggi non dovresti aver paura di essere aggressivo quando si tratta di difendere le tue idee. Non c'è motivo per te di nascondere i tuoi obiettivi o aver paura di parlare dei progetti che sei desideroso di fare. I tuoi sogni non andranno in frantumi. Scorpione, è giunto il momento per te di gestire la questione per compiere il tuo destino. Dovresti essere rispettoso dei tuoi cari e rispettare i loro sentimenti, ma non compromettere i tuoi sogni per loro.

Sagittario

Durante tutto il giorno avrete sete di pace. Il tuo desiderio più profondo potrebbe essere quello di avere finalmente un po' di tempo per te stesso e solo per te. Se questo è il tuo sentimento personale, in particolare il Sagittario, non alterarlo e assicurati di riservare questi momenti di libertà e pace con te stesso. Domani riprenderai la corsa della tua vita e delle tue attività quotidiane, ma oggi non c'è fretta.

Capricorno

Ci sono opportunità legate alla tua vita amorosa che ti vengono offerte e ora è il momento di approfittarne. Ma in questo giorno oggi, Capricorno, dovresti accettare senza paura di rivelare parte della tua vulnerabilità. Di solito cerchi a tutti i costi di controllare gli altri e, improvvisamente, a volte ti dimentichi che anche a te piace essere dominato. Dovresti anche evitare di bullizzare le persone intorno a te con il tuo carattere forte. Sei molto più fragile di quanto pensi.

Acquario

Il giorno che viene pubblicizzato è buono per l'esercizio fisico e l'attività fisica. Acquario, ti sentirai in perfetta forma e desideroso di sforzarti di trovare una buona armonia con il tuo corpo. Un po' di corsa o camminata, un po' di ginnastica o nuoto sarebbero perfetti per favorire quella sensazione di benessere che si raggiunge dopo attività che colpiscono completamente il proprio corpo e, di fatto, rigenerano anche la mente.

Pesci

Oggi dovresti prenderti cura delle tue buone maniere e quindi potresti controllare che qualsiasi cosa tu faccia per sedurre il tuo partner darà i suoi frutti. Ma, Pesci, tuttavia, dovresti cercare di collaborare e condividere i tuoi sentimenti, piuttosto che imporre il tuo punto di vista senza che ci sia alcuna reale considerazione per gli altri. E per favore mostrate tenerezza. Anche senza parlare, il tuo desiderio sarà letto nei tuoi occhi e ammorbidirà notevolmente l'atmosfera in cui ti immergerai.