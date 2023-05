Oroscopo Paolo Fox domani 12 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Il mondo è davvero molto piccolo e potresti scoprirlo oggi. In circostanze sorprendenti, Ariete, potresti conoscere qualcuno che hai perso di vista da tempo. Potrebbe essere un tuo parente, un ex compagno di classe o un ex cliente. Pensa che tali coincidenze offrano grandi opportunità per riconnettersi con persone che non dovrebbero essere perse. Non dimenticare di fissare un appuntamento per vederli di nuovo.

Toro

Il tema della giornata sarà senza dubbio quello della vita sociale. Toro, a volte ti manca la fiducia in te stesso quando partecipi a grandi riunioni. Anche quando si tratta di persone vicine a te. La tua sensibilità e timidezza ti trattengono. Ma oggi, dovresti fidarti di te stesso, dare la tua opinione e non esitare a prendere la parola quando vuoi esprimerti. Puoi essere sicuro che se ti butti farai grandi progressi.

Gemelli

Durante tutta la giornata potresti avere l'opportunità di ampliare i tuoi orizzonti professionali. Inoltre, Gemelli, potresti incontrare clienti o investitori importanti. Se ti impegni in una discussione seria e molto concreta, l'accordo dovrebbe essere perfetto. Ci sono numerose indicazioni che potrebbe sorgere un'opportunità. Dovresti cercare di chiudere facilmente i tuoi negoziati. Hai tutto pronto, quindi ora è il momento di affrontare la fase finale.

Cancro

Passi così tanto tempo a cercare di capire le tue emozioni e controllare la tua sensibilità, che non sempre presti attenzione al resto delle cose che accadono intorno a te. Cancro, anche se ti rendi conto che devi andare avanti e ignorare il passato, non puoi fare a meno di ripetere gli stessi problemi più e più volte. Ma oggi dovresti provare a fare uno sforzo per pensare con calma. Invoca un po 'di più la tua ragione perché altrimenti sarai completamente perso.

Leone

Se in questo momento mantieni una relazione sentimentale seria, tutto ciò che accade oggi dovrebbe solo rafforzarla. Leone, noterai nel tuo partner un comportamento che confermerà solo la forza di ciò che è stato tessuto tra di voi. Se sei già sposato, potresti finalmente chiarire un piano di viaggio romantico. Se, d'altra parte, non hai nessuno a cui sentirti legato, è molto probabile che prenderai un'iniziativa audace.

Vergine

In questo momento la tua vita amorosa è un po 'tumultuosa. Vergine, hai la sensazione che certi eventi ti stiano sfuggendo e che tu stia perdendo il controllo della situazione. Ma questa sensazione è solo un'illusione. Il tuo senso di responsabilità e la tua grande sensibilità ti aiuteranno ad affrontare i sentimenti che ti assalgono. Un consiglio, dovresti rispettare il bisogno di indipendenza del tuo partner e tutto accadrà nel migliore dei modi nel migliore dei mondi possibili.

Bilancia

Durante il giorno il tuo partner vorrà condividere le sue emozioni con te in modo esplicito. Bilancia, dovresti pensare che questi potrebbero essere sia positivi che negativi. Non lasciare che queste emozioni ti preoccupino troppo. A volte è necessario rilasciare la pressione. Vorrà liberarsi da ciò che porta nel cuore, quindi cerca di ascoltare e di essere comprensivo. Se reagisci così, raggiungerai il cuore.

Scorpione

Se hai qualcuno da convincere di qualcosa, questo è il momento o è meglio che te ne dimentichi. Scorpione, in questo giorno dovresti sapere come essere molto scioccante. Si gioca con parole e frasi rilevanti molto facilmente. Dovresti devastare la tua vita sociale e persino provocare nuove relazioni, il modo in cui sai chattare e, allo stesso tempo, sedurre. Non dovresti privarti di nulla.

Sagittario

Oggi ci saranno innumerevoli cose buone legate alle tue amicizie, al lavoro e alla genitorialità. Inoltre, Sagittario, gli sforzi fatti come squadra si riveleranno fruttuosi su molti livelli e la tua vita amorosa sarà la ciliegina sulla torta. Il segreto della tua felicità è una comunicazione aperta, onesta e concisa. Questo ti permette di affrontare le cose con tatto e diplomazia. Dovresti prendere un po 'd'aria fresca e incontrare persone perché un viaggio come questo non accade tutti i giorni.

Capricorno

Durante il giorno dovresti mostrarti agli altri come una persona efficiente e razionale. Se hai dovuto risolvere un problema che ti ha portato a un punto di confusione, è probabile che improvvisamente vedrai le cose più chiaramente. Capricorno, non importa se si tratta di un problema tecnico o sentimentale, la soluzione dovrebbe sembrare ovvia e facile. Quello che dovresti chiederti è come non l'hai mai visto prima.

Acquario

Oggi potresti pensare di apportare alcuni cambiamenti nella tua vita domestica. Forse ne hai abbastanza con la routine quotidiana e questo ti ha un po 'dislocato. Acquario, se in questo momento senti che stai trascorrendo troppo tempo con il tuo partner, dovresti considerare di prendere un po 'di distanza. Tutte le relazioni hanno bisogno di una pausa. Torna in contatto con i tuoi vecchi amici e recupera il tempo perduto. Fai attenzione ai loro sentimenti e sii gentile con loro.

Pesci

Se sei il tipo di persona che vuole sempre avere ragione, sarebbe bello aggiungere un po 'd'acqua al tuo vino. Pesci, tendi ad affrontare qualsiasi conversazione come una battaglia che deve essere vinta a tutti i costi. Inoltre, gli altri di solito sono convinti come te e semplicemente ti blocchi i capelli indietro senza nemmeno ascoltarli veramente. Basta prestare attenzione e riconoscere il valore del punto di vista del tuo partner. I tuoi scambi diventeranno solo più ricchi.