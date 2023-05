Oroscopo Branko lunedì 15 maggio 2023 per i segni: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Cammina con cautela quando parli con i tuoi capi, i tuoi genitori e le persone in autorità oggi, perché puoi sembrare stravagante, persino instabile. Questo semplicemente perché la tua intuizione è molto più forte del solito, il che ti fa concentrare sugli aspetti sottili che gli altri potrebbero trascurare. L'atmosfera sarà più allegra e sentirai una maggiore libertà di goderti la vita al massimo, quindi segui i tuoi desideri. Ti stai concentrando sui tuoi successi e vivi al massimo senza rendertene conto. Leone, concediti una pausa permettendo ai tuoi sogni di risvegliarsi completamente.

Vergine

Oggi apprezzerai soprattutto la bellezza. Devi rilassarti in modo da poterti concentrare sui tuoi obiettivi di base. Vergine, i tuoi potenziali orizzonti si stanno allargando. Prenditi del tempo per riflettere. E' ancora troppo presto per agire. Potresti ricevere una manna. Anche se la somma è modesta, ti permetterà di goderti un po 'di piacere. Se devi essere responsabile o aiutare qualcuno vicino a te, saprai come conciliare il lato emotivo e materiale della tua vita

Bilancia

Se stai prendendo decisioni finanziarie sulla ricchezza condivisa, fai attenzione. La generosità è una buona cosa, ma dovresti anche proteggere i tuoi interessi. Dovresti rimanere aperto ai consigli degli altri che ti permetteranno di migliorare i tuoi piani futuri. Il tuo umore tende verso il disturbo mentale. Se il tuo partner sta attraversando una fase di sviluppo dell'autoaffermazione, non essere spaventato da questo cambiamento. Bilancia, l'unico modo per ottenere punti a tuo favore è essere onesti.

Scorpione

Le tue idee stanno guadagnando slancio, Scorpione. Ci sono riconoscimenti in vista e sarà un bene per il tuo ego. È il momento ideale per esprimersi in totale libertà e questo avrà risultati positivi finché si rimane calmi. Il tuo fascino cadrà come una bomba su chi ti circonda. È la vostra forza silenziosa che agisce inconsciamente. Non cercare di giustificarti, non avrebbe senso. I nuovi incontri saranno molto buoni.