Oroscopo Branko lunedì 15 maggio 2023 per i segni: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi simpatizzerete con i vostri collaboratori. Se il compito che stai facendo richiede immaginazione e visualizzazione, farai bene. Tuttavia, se richiede attenzione ai dettagli, non così tanto. Sarai molto richiesto. Sagittario, devi riorganizzare la tua routine quotidiana per trovare un migliore equilibrio e uno stile di vita più moderato. State fluttuando in un'atmosfera di amore e tenerezza. Questo ti permetterà di capire che mantenere una postura neutrale può essere molto costruttivo. Abbi fiducia nel tuo partner.

Capricorno

Questo è un giorno meraviglioso per quei Capricorno che stanno lavorando a progetti creativi o lavorano nelle arti perché contatteranno la loro musa. Questo è anche un giorno gratificante per trattare con i bambini perché ti senti tenero e premuroso. Sfrutta al massimo questo slancio per perseguire le tue passioni. Devi affrontare il tumulto emotivo del tuo partner. Non è necessariamente colpa tua, quindi non prendere tutto per oro colato. Fidati della tua capacità di mantenere il sangue freddo.

Acquario

Una conversazione con un membro della famiglia può essere come due navi che si incrociano di notte. Tuttavia, se stai parlando con un partner, l'Acquario, allora potresti entrambi costruire castelli in aria e pensare a tutti i tipi di idee fantastiche. Le relazioni che ruotano intorno a te ti lasceranno spazio per l'espressione, ma mantieni la calma. Sarai ispirato a fare una fuga romantica. Esci dalla tua routine quotidiana e vai a incontrare nuove persone. Le tue attività per il tempo libero saranno legate alla tua vita amorosa.

Pesci

Devi sistemare le cose e prendere decisioni, Pesci, non c'è tempo per aspettare. Hai urgente bisogno di una vacanza. Non avrebbe senso impantanarsi sui cambiamenti. Sono una parte essenziale della tua vita. Oggi c'è una sfida nell'aria. Non esitate ad agire con intatte le vostre convinzioni personali. La profondità dei tuoi ideali sembra infinita e indefinibile. Non pensare di essere l'unico a sentirsi così. Esprimi i tuoi sentimenti senza timidezza. Sarai sorpreso dalla reazione del tuo partner.