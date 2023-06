Anticipazioni Report puntata lunedì 5 giugno 2023: Le Inchieste di Stasera

0 Condivisioni

Manca davvero poco al prossimo appuntamento con il famoso programma di inchieste giornalistiche, Report. Con le sue inchieste pungenti e la sua cifra distintiva, questa trasmissione ha saputo conquistare il pubblico. Ma cosa ci aspetta nella puntata di domani, lunedì 5 giugno? Saranno tante le inchieste che animeranno la serata, destando sicuramente grande interesse e consapevolezza tra il pubblico a casa. Ecco una piccola anticipazione di ciò che ci attende!

Le Anticipazioni di Report e l'Inchiesta "Mister B"

Nella puntata di domani, prevista alle 21.20 su Rai 3, Sigfrido Ranucci ci porterà dentro l'inchiesta "Mister B". Al centro di questa vicenda c'è l'università telematica Niccolò Cusano, fondata e presieduta da Stefano Bandecchi. Quest'imprenditore, presidente di una squadra di calcio, con una radio e un canale televisivo, è diventato da poco sindaco di Terni. Insomma, non mancano certo le sue attività. Tuttavia, la Guardia di Finanza ha sequestrato all'ateneo ben 20 milioni di euro per presunta evasione fiscale. Si afferma che l'università abbia utilizzato i soldi delle rette universitarie e delle tasse in attività commerciali, come ad esempio la Ternana Calcio. Partendo dall'inchiesta condotta dalla magistratura, esploreremo il fenomeno delle università telematiche, sempre più presenti in Italia.

Gli Altri Servizi

Ma non è tutto. Nella puntata di lunedì 5 giugno ci saranno altre interessanti inchieste da seguire:

"Pecunia Olet": Verrà trattato il tema del programma di visti in cambio di investimenti lanciato dall'Italia nel 2016, durante il governo Renzi. Si discuterà di come il paese abbia cercato di attrarre capitali di persone benestanti offrendo loro permessi di soggiorno rinnovabili e regimi fiscali vantaggiosi. "Insicurezza sul Lavoro": Si esplorerà la vicenda degli stabilimenti Inalca del gruppo Cremonini e le problematiche legate all'insicurezza sul lavoro. "Non è una Regione per Disabili": Questa inchiesta racconterà le difficoltà affrontate dalle persone disabili nella Regione Liguria.

Conclusioni:

L'appuntamento con Report lunedì 5 giugno sarà davvero imperdibile. Le inchieste affrontate saranno interessanti e ci offriranno uno sguardo approfondito su diverse tematiche di grande rilevanza sociale. Sintonizzatevi su Rai 3 alle 21.20 per non perdere neanche un dettaglio delle inchieste di stasera. Sarà un'occasione per essere informati, consapevoli e riflettere sulle questioni che riguardano la nostra società.