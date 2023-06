L'Eredità: Anticipazioni, Campione e Montepremi della Ghigliottina - Domenica 4 giugno 2023

0 Condivisioni

Torna l'appuntamento con il famoso quiz game L'Eredità su Rai 1, che incanterà ancora una volta i telespettatori davanti alla televisione. Con Flavio Insinna alla conduzione, il programma continua a essere un appuntamento imperdibile per gli amanti dei giochi a casa. Prima del Tg1, L'Eredità si rivela essere il gioco più seguito nella fascia preserale. Ma chi sarà il campione di questa serata? E qual è il montepremi in palio? Scopriamolo insieme!

L'Eredità: Il Quiz Show che Intrattiene gli Italiani

Anche questa sera, L'Eredità, il quiz game di Rai 1, ha intrattenuto il pubblico con una serie di domande di cultura generale, curiosità e sfide avvincenti. Flavio Insinna è tornato a condurre il programma, coinvolgendo il pubblico a provare a indovinare la parola vincente della ghigliottina, l'ultima sfida del gioco.

Cosa è Successo a L'Eredità Domenica 4 giugno 2023

In questa nuova puntata di L'Eredità, siamo stati testimoni di un'interessante sfida tra i concorrenti, con domande di cultura e curiosità che hanno messo alla prova le loro menti. Nel rush finale, il montepremi accumulato dal campione rischiava di dimezzarsi in caso di errore nella sfida della Ghigliottina. Solo uno dei concorrenti avrebbe avuto la possibilità di sedersi di fronte a Flavio Insinna e sperare di vincere, indovinando la parola che lega tutte quelle della Ghigliottina.

Chi è il Campione di Stasera a L'Eredità?

Prima della Ghigliottina, c'è stata la sfida delle "stoccate finali", una sfida a due nella quale solo uno dei concorrenti avrebbe avuto l'opportunità di giocare per il montepremi. Questa sera, i concorrenti Martina e Armando si sono affrontati nella sfida delle stoccate finali, con Martina che è riuscita a vincere e a guadagnarsi il diritto di andare alla Ghigliottina. Ora la domanda è: riuscirà Martina a indovinare la parola vincente e a portarsi a casa il montepremi finale?

Ghigliottina e Montepremi Finale

Martina si è presentata alla Ghigliottina con un montepremi di 180.000 euro, guadagnati durante la sua permanenza nel gioco. Ora la sua sfida era quella di mantenere questa somma o, in caso di errore, dimezzarla. La Ghigliottina di Martina era composta dalle seguenti parole: Aria, Vestito, Civile, Passata, Fissa. Alla fine della sfida, il montepremi si è assestato a 45.000 euro.

La Parola Vincente di Stasera all'Eredità è...

Martina ha scelto la parola "Camera" come parola vincente della Ghigliottina. Purtroppo, non è stata la risposta corretta. La parola giusta era "Festa", e Martina dovrà riprovare domani per vincere il montepremi.