Nuovo Volantino Carrefour Market Giugno 2023: Sconti del 50% su Prodotti in Promozione

Il mese di giugno 2023 porta con sé il nuovo volantino del Carrefour Market, pieno di occasioni da non perdere. Con sconti del 50% su una selezione di prodotti in promozione, questa è un'opportunità imperdibile per le famiglie che desiderano fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Dal cibo agli articoli tecnologici, troverai tutto ciò che cerchi a metà prezzo rispetto al mercato.

Il Nuovo Volantino Carrefour Market per Giugno 2023

Il volantino sarà valido dal 5 giugno e offrirà promozioni fino a metà mese. Ecco alcuni degli incredibili sconti disponibili:

Smartphone REDMI 10C a soli 114,90 euro (-35% di sconto).

Mozzarelle Granarolo a 2,69 euro a confezione (-50% di sconto).

Birra Peroni a 0,95 euro a bottiglia da 660 ml (-30% di sconto).

Prodotti a Metà Prezzo

Fai una passeggiata per il supermercato e scoprirai una varietà di prodotti a metà prezzo. Ecco alcuni esempi:

Spinaci Orogel a 1,99 euro a confezione.

Croccole Findus a 5,19 euro a confezione.

"Pizza Bella Napoli Margherita" Buitoni a 3,09 euro a confezione.

Sei bottiglie di Vitasnella a 1,49 euro.

Risparmio di Qualità

Al Carrefour Market puoi risparmiare senza compromettere la qualità dei prodotti. Ecco alcuni esempi:

Cream Caramel Carrefour a 1,89 euro a confezione.

Zucchine grigliate Carrefour a 2,59 euro a confezione.

Bevanda vegetale all'Avena a 1,79 euro a confezione da un litro.

Sconti sui Gelati

Per soddisfare la tua voglia di dolcezza, approfitta degli sconti sui gelati. Ecco alcune offerte:

Carte d'Or Algida a 3,25 euro a confezione.

Maxibon Cono a 3,49 euro a confezione.

Liuk limone o amarena croccante Algida a 4,19 euro a confezione.

Conclusioni:

Il nuovo volantino Carrefour Market per giugno 2023 ti offre l'opportunità di fare acquisti convenienti senza rinunciare alla qualità. Approfitta degli sconti del 50% su una vasta selezione di prodotti, che spaziano dal cibo agli articoli tecnologici. Non lasciarti sfuggire queste occasioni e visita il tuo Carrefour Market più vicino per approfittare di queste offerte limitate nel tempo.