Nuovo Volantino Conad 'Un'onda di offerte': Occasioni insuperabile dal 5 giugno al 1 luglio 2023

È arrivato il nuovo volantino della Conad per il mese di giugno 2023, e porta con sé un'onda di offerte irresistibili. In questa iniziativa commerciale, ogni giorno troverai un'occasione diversa legata a sconti e promozioni su una vasta selezione di prodotti. Il volantino coprirà un periodo che va dal 5 giugno al 1 luglio, offrendo molte opportunità per risparmiare durante le tue spese al supermercato.

Il Volantino "Un'onda di offerte" della Conad

Preparati a trovare le migliori offerte del mese, soprattutto per il pesce. Ogni giorno ci sarà un prodotto a prezzo speciale nel volantino "Un'onda di offerte" della Conad. Ecco alcuni esempi:

Lunedì: Tentacoli di totano dall'Oceano Pacifico a soli 6,99 euro al kg.

Martedì: Trota salmonata allevata in Italia a soli 7,90 euro al kg.

Mercoledì: Mazzancolle cotte al vapore a soli 9,90 euro al kg.

Giovedì: Ombrina fresca a un prezzo straordinario di 8,90 euro al kg.

Venerdì: Filetto di pesce spada fresco a soli 23,90 euro al kg.

Sabato: Gambero decongelato argentino a soli 12,90 euro al kg.

Offerte su Altri Prodotti

Oltre al pesce, ci saranno anche sconti su una varietà di altri prodotti. Ecco alcuni esempi:

Cartone di Coca-Cola: 6 bottiglie a soli 3,69 euro.

Formaggio Asiago Conad: 3,19 euro a confezione.

Latte parzialmente scremato: 0,99 euro a confezione.

Wurstel Wuberone della Wuber: 1,69 euro a confezione.

Mozzarelle Granarolo: 1,19 euro a confezione.

Tofu al naturale Conad: 1,99 euro a confezione.

Tutto al Costo:

Alcuni prodotti saranno disponibili a prezzi convenienti. Ecco alcuni esempi:

Caffè espresso Lavazza: 2,99 euro a confezione.

Filetti sottolio di tonno Callipo: 4,50 euro a confezione.

Polpa biologica di pomodoro Alce Nero: 1,75 euro al barattolo.

Aceto balsamico di Modena IGP Due Vittorie: 7,15 euro a bottiglia.

Conclusioni:

Non perdere l'opportunità di risparmiare grazie alle offerte del nuovo volantino Conad "Un'onda di offerte". Dal pesce fresco alle promozioni su vari prodotti, c'è qualcosa per tutti i gusti e le esigenze. Controlla il volantino e approfitta di queste occasioni speciali dal 5 giugno al 1 luglio 2023. Ricorda che le offerte sono valide solo per un periodo limitato, quindi non lasciarti sfuggire queste opportunità di risparmio durante i tuoi acquisti al supermercato Conad.