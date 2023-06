Programmi Tv Stasera oggi 6 giugno 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

0 Condivisioni

Stasera in TV, Martedì 6 Giugno 2023: I Programmi da non Perdere

Su Raidue, alle 21.20, preparatevi per un'appuntamento imperdibile con il reality "Nudi per la vita", condotto dalla straordinaria Mara Maionchi. Questa sera andrà in onda la seconda e ultima puntata, dedicata alla prevenzione dei tumori, in cui il cast si metterà letteralmente a nudo. Non perdete l'esibizione di Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Valeria Graci, curata da Marcello Sacchetta.

Su Raitre, alle 21.20, sintonizzatevi su #Cartabianca per un approfondimento sull'emergenza che sta colpendo l'Emilia Romagna a causa dell'alluvione. Il programma, condotto da Bianca Berlinguer, coinvolgerà ospiti di rilievo e affronterà il tema dei soccorsi necessari per aiutare la popolazione colpita. Inoltre, Mauro Corona, figura fissa del programma, parteciperà al dibattito.

Su Italia 1, alle 21.20, preparatevi a ridere con il comedy show "Pucci Show", condotto da Andrea Pucci. Rivivrete lo spettacolo che ha divertito l'Italia durante il tour dello scorso anno. I monologhi di Pucci affronteranno temi legati alla società moderna e, non mancheranno riferimenti alla sua grande passione calcistica per l'Inter. Segnatevi che il 19 giugno partirà il suo tour estivo da Verona!

Su La7, alle 21.15, non perdete l'appuntamento con l'attualità di "Di martedì", condotto da Giovanni Floris. Uno dei punti di forza della trasmissione è la copertina satirica di Luca e Paolo, che con ironia commentano i protagonisti della politica italiana. Ma non si tratta solo di satira, perché il programma analizza anche i principali temi di attualità e cronaca.

Su Tv8, alle 21.30, immergetevi nel mondo del reality con "Viaggi Pazzeschi". Victoria Cabello e Paride Vitale vi porteranno alla scoperta dei lati meno conosciuti di città come Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool. A guidarli in questa avventura saranno tre guide locali che avranno l'opportunità di vincere un viaggio a loro scelta.

Su Real Time, alle 21.20, non perdete il reality "Primo appuntamento crociera". In questa edizione, tra i personaggi in cerca dell'amore, troverete il famoso maitre Alessandro Pipero, proprietario di Pipero a Roma, ristorante premiato con una stella Michelin. Nel 2013 è stato insignito del titolo di Maitre dell'Anno sulla guida Identità Golose. Seguite le avventure di questi single alla ricerca dell'anima gemella.

I Film di Stasera Martedì 6 Giugno 2023

Su Rai 4, alle 21.20, immergetevi nel mondo della fantascienza con il film del 2018 "Prospect", diretto da Chris Caldwell e Zeek Earl, e interpretato da Sophie Thatcher. La storia segue l'adolescente Cee che si troverà a fare squadra con il mercenario Ezra per sopravvivere su un pianeta ostile, in cui un gruppo di predoni è alla ricerca di un prezioso minerale.

Su Rai 5, alle 21.15, non perdete il film biografico del 2017 "Borg McEnroe", diretto da Janus Metz Pedersen e interpretato da John McEnroe e Bjorn Borg. Il film racconta la rivalità sportiva tra i due grandi tennisti e svela la loro vita dentro e fuori dal campo, offrendo un avvincente ritratto dei protagonisti della storia del tennis.

Su Rai Movie, alle 21.10, lasciatevi coinvolgere dal film giallo del 2019 "Cena con delitto - Knives out", diretto da Rian Johnson e interpretato da Daniel Craig. Dopo una grande festa nella villa di un ricco e anziano scrittore, la sua morte sembra un suicidio, ma l'investigatore Blanc nutre dei dubbi e inizia a interrogare i familiari, sospettando che ci sia dell'altro dietro questa morte misteriosa.

Su Rete 4, alle 21.20, immergetevi nella commedia del 1961 "Don Camillo monsignore... ma non troppo", diretta da Carmine Gallone e interpretata da Fernandel e Gino Cervi. Il film racconta le avventure di don Camillo, promosso monsignore e trasferito a Roma, e Peppone, eletto al Parlamento e trasferitosi anche lui nella Capitale. Nonostante la nostalgia, i due si troveranno ancora a combattere le loro battaglie a Brescello.

Su Nove, alle 21.25, preparatevi per un'azione adrenalinica con il film del 2010 "L'immortale", diretto da Richard Berry e interpretato da Jean Reno. L'ex boss della malavita marsigliese, Charly Mattei, è ormai fuori dal giro criminale, ma dopo essere miracolosamente sopravvissuto a un agguato, mediterà una terribile vendetta.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, godetevi il film di spionaggio del 2000 "Mission: Impossible 2", diretto da John Woo e interpretato da Tom Cruise e Dougray Scott. L'agente Ethan Hunt stringe un patto con una ladra professionista, l'ex fiamma del suo avversario, per recuperare un virus letale e il suo antidoto. Intrighi, azione e adrenalina vi terranno incollati allo schermo.

Su La 5, alle 21.10, lasciatevi coinvolgere dalla commedia del 2003 "Shall We dance?", diretta da Peter Chelsom e interpretata da Richard Gere e Jennifer Lopez. John decide di iscriversi a un corso di ballo senza dirlo alla moglie, ma mentre la sua passione per la danza cresce, lei inizia a sospettare che abbia un'amante. Una commedia romantica che vi farà sorridere.

Stasera su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, immergetevi nel mondo della fantascienza con il film del 2016 "Passengers", diretto da Morten Tyldum e interpretato da Chris Pratt e Jennifer Lawrence. L'astronave Avalon, con a bordo 5000 persone ibernate, viaggia verso un nuovo mondo da colonizzare. A causa di un'avaria, però, Jim e Aurora si svegliano con 90 anni di anticipo, trovandosi soli su questa enorme nave spaziale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, non perdete il film commedia del 2007 "La guerra di Charlie Wilson", diretto da Mike Nichols e interpretato da Tom Hanks. Il film racconta la vera storia del deputato americano Wilson, che negli anni '80 finanziò l'invio di armi ai ribelli afghani per contrastare l'invasione sovietica.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, lasciatevi coinvolgere dal film thriller del 2008 "La terrazza sul lago", diretto da Neil Labute e interpretato da Samuel Leroy Jackson. Una giovane coppia mista, appena trasferitasi nella casa dei loro sogni, viene presa di mira da un poliziotto di colore che disapprova la loro unione. Inizia così un incubo che metterà alla prova la loro resistenza.

Scegliete il vostro programma preferito e godetevi una serata ricca di intrattenimento!