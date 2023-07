Oroscopo Branko domani domenica 16 luglio 2023, le previsioni complete

0 Condivisioni

Ariete

Oggi potrebbe essere il giorno ideale per trascorrere più tempo con il tuo partner. Chiedi un giorno libero dal lavoro e avvicinati alla riva del mare. Potresti anche pianificare di trascorrere una notte romantica nel tuo ristorante preferito. E se sei single, non preoccuparti, è più che probabile che la tua anima gemella non sia lontana da te e ti apparirà nel modo più sorprendente che tu possa immaginare.

Toro

Oggi potrebbe portarti molte soddisfazioni in campo sentimentale. Anche uno sconosciuto potrebbe sorprenderti e regalarti un bouquet di preziose peonie mentre sei sulla terrazza di un caffè. Il tuo partner potrebbe anche proporti di sposarlo. Non ti mancherà abbastanza fascino per avere successo. La solitudine è finita, d'ora in poi la vita e i progetti saranno vissuti tra due.

Gemelli

Oggi potresti essere tentato di spingere un po 'le cose per realizzare i tuoi sogni. Ma nella vostra fretta, potreste essere troppo esigenti nei confronti del vostro ambiente immediato. Anche se sei innamorato, dovresti pensare molto attentamente prima di considerare di sposare il tuo partner. E, naturalmente, dagli un po 'di tempo per meditare. Nel frattempo, sii paziente. E vedrete che, in breve tempo, guarderete insieme nella stessa direzione.

Cancro

Oggi potresti sentirti come un'anima in lutto che cerca la sua anima gemella per strada. Ma non scoraggiarti se sei ancora single. Probabilmente sei in gran parte responsabile della tua solitudine perché tendi a sognare un essere perfetto che, ovviamente, non esiste. Prenditi il tempo per pensare a cosa ti aspetti da una relazione e guarda meno intransigentemente le persone intorno a te.

Leone

L'avventura potrebbe aspettarti all'angolo della tua strada e, inoltre, la sorpresa che incontrerai non ti dispiacerà affatto. Oggi tutti i tuoi sogni potrebbero essere trovati nel regno del possibile, soprattutto se sei single. Incontrerai persone che provano vera passione per quello che fanno e tu, con l'entusiasmo che ti caratterizza, potresti benissimo decidere di lasciare tutto per seguirle. Presta attenzione a ciò che il tuo istinto impone e divertiti.

Vergine

Ultimamente hai lavorato così duramente, che la tua condizione fisica potrebbe iniziare a soffrire. Pertanto, sarebbe più che consigliabile fare una pausa oggi. Esci con i tuoi amici per un drink, vai al cinema per vedere un buon film o invita il tuo partner in un ristorante stellato Michelin. Hai bisogno di rilassarti e uscire dal tuo isolamento. Cambia la maschera della concentrazione in quella della gioia. Ti farà molto bene.

Bilancia

La tua vita privata potrebbe essere al centro delle tue preoccupazioni oggi. Se sei stato single per un po ', potresti voler tentare la fortuna con una relazione importante o addirittura prendere un impegno serio. Mentre se vivi in coppia, potresti avere una certa inclinazione a chiedere una certa indipendenza. Pensa attentamente prima di prendere una decisione e cerca di trovare il giusto equilibrio tra la tua vita amorosa e la tua tanto agognata libertà.

Scorpione

Il tuo fascino e la tranquilla sicurezza che il tuo innegabile senso dell'umorismo ti dà potrebbero essere oggetto di successo e seduzione oggi. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo sicuro di te stesso e quindi un po 'presuntuoso e vanitoso. Se aggiungi semplicità a tutte le tue risorse, allora sarai davvero irresistibile. Tuttavia, non dimenticare di interessarti alle tue conquiste. Pensa che le cose influenzino anche loro

Sagittario

Potresti approfittare di questa giornata per mettere sul tavolo i diversi punti di vista e opinioni che ultimamente ti confrontano con il tuo partner. Riconosci che tendi ad essere troppo inflessibile e che a volte prendi le decisioni per entrambi. Ma è imperativo che tu faccia uno sforzo per ascoltare. Un consiglio, presenta i tuoi rispettivi argomenti e vedrai che con un po 'di buona volontà sarai d'accordo senza discutere.

Capricorno

Oggi potresti sentirti particolarmente ispirato in campo professionale e mostrare anche grande audacia nelle soluzioni che proponi. Devi essere consapevole che ti ascolteranno e che potrai condividere il tuo grande entusiasmo con uno dei tuoi più stretti collaboratori. Tutte queste circostanze ti favoriranno per assumere una posizione di leadership nel tuo campo di competenza. Pensa che il fatto che la tua esperienza sia apprezzata ha il suo prezzo.

Acquario

Oggi qualcosa di più che interessante potrebbe volare sopra la tua testa. Se sei single, potresti avere un incontro totalmente inaspettato e potresti essere circondato da grande calore e molto fascino. Inoltre, in questo momento potresti essere all'inizio di un nuovo ciclo favorevole al romanticismo. E se vivete in coppia, dovreste considerare che ora è il momento di fare un altro passo nella vostra relazione e impegnarvi anima e corpo.

Pesci

Il tuo carattere sensibile e vulnerabile potrebbe essere aggravato oggi da un'ipersensibilità transitoria e insolita. Presta molta attenzione e non investire troppo tempo e denaro in progetti folli. Inoltre, gli avvoltoi ti taglieranno la gola se non stai attento. Un consiglio, dovresti optare per la strategia di blocco, filtrare gli spiriti maligni che minacciano la tua stabilità emotiva e isolarti. In questo modo andrà tutto bene.

