Oroscopo Branko domani 20 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Continuate con lo stesso entusiasmo di ieri, le cose positive sono all'orizzonte. Le tue attività ludiche aumentano e trovi difficile trovare l'equilibrio per riposare. Devi fare più esercizio fisico. In amore, avrai nuovi piani per il futuro che monopolizzeranno tutta la tua attenzione. Ti divertirai a parlarne con il tuo partner. Se non ce l'hai, continuerai con i dubbi su una persona che ti piace e continuerai senza osare fare un passo avanti.

Toro

Oggi si potrebbero risolvere più problemi del previsto. Tu e il tuo partner potete discutere prima di raggiungere un accordo, ma seppellirete l'ascia di guerra. Anche se, per questo, devi parlare chiaramente dei tuoi sentimenti in modo da poter tornare insieme. Allora puoi celebrare il tuo rinnovato impegno. I tuoi consigli saranno preziosi per chi ti è vicino. Agisci sui tuoi impulsi e non fermarti, ti guideranno nella giusta direzione.

Gemelli

L'energia del giorno fa brillare la tua vita sociale e ti mette in contatto con persone che sono avventurieri ed esploratori in un modo o nell'altro. Questo ti farà molto bene e potrebbe significare che ti imbatterai in qualcuno che è dipendente dalle avventure e dalle situazioni difficili come te. Potresti iniziare come grandi amici, ma la relazione potrebbe andare molto oltre. Se hai già un partner, ti godrai la tua felicità in pace e tranquillità, circondato dai tuoi cari.

Cancro

Oggi dovresti fare qualcosa di diverso perché vuoi l'opportunità di allargare gli orizzonti. Un incontro interessante può riaccendere la tua fede nella natura umana, specialmente dopo che ultimamente hai trovato molto difficile fidarti delle persone. Il movimento dei pianeti riflette che puoi essere toccato da quella bacchetta magica e sentirti molto felice e rilassato in compagnia di qualcuno. È importante che tu riacquisti la tua forza e la fiducia in te stesso.

Leone

Questo è un grande giorno per richiedere un prestito o un mutuo o per prendere in prestito qualcosa da qualcuno perché le persone saranno generose. Tieni le tasche aperte! Potresti anche avere una giornata di sesso appassionato per quelli dell'umore. Oggi sarà facile per te parlare. Cogli l'occasione per sollevare alcune questioni delicate con il tuo partner. Il tuo istinto ti guida verso una maggiore armonia, seguili. La tua naturale tendenza a godere di ciò che la vita ti offre raggiungerà livelli molto alti oggi.

Vergine

Sei più incline a cercare quelli che sono come te. Tuttavia, non diventare intollerante. Senti il bisogno di evadere mentalmente e allontanarti dalla routine quotidiana per mantenerti in forma. Forse stai chiedendo troppo al tuo partner. Mentre i tempi recenti sono stati idilliaci, dovresti lasciarti passare un po 'di tempo perché i tuoi sogni diventino realtà. Troverai un notevole sostegno in qualcuno intorno a te. E' tempo di lavorare su questa connessione, che acquisterà importanza.

Bilancia

Una nuova era di successo sta iniziando nella tua vita. Sei sulla strada giusta, vai avanti! Stai vincendo la battaglia. Oggi bandirai totalmente le tue preoccupazioni per sfruttare al meglio la vita il più possibile. Ma attenzione! Inconsapevolmente, stai spingendo qualcuno troppo vicino. Troverai più facile seppellire l'ascia e trovare una via di mezzo con il tuo partner. Oggi è sicuramente un buon giorno per incontrare persone!

Scorpione

Se riesci a superare la tua natura impetuosa e controllare i tuoi impulsi frenetici, tutto andrà bene oggi. Sarai molto sicuro di te stesso, un po 'troppo, anche, che potrebbe portare a qualche scontro. Devi muovere il tuo corpo, l'impulso sta diventando più forte e non puoi stare fermo! Incanala questa energia esercitandoti. In effetti, non stare a casa favorirà il romanticismo! Quindi scendi in strada e mangia il mondo!

Sagittario

Stai vivendo la vita al massimo. Non preoccuparti troppo dei dettagli! Respira più profondamente e ti aiuterà a trovare la calma di cui hai bisogno per le riorganizzazioni che stai facendo. Con il tuo partner vivrai il Nirvana più assoluto tra le tue braccia. La magia ti farà connettere come mai prima d'ora. Se sei single, non stare in un angolo, esci da lì e vai avanti! Un consiglio che ti daranno rafforzerà le tue convinzioni nella giusta direzione. Tutto quello che devi fare è provarci.

Capricorno

Non senti il bisogno di doverti giustificare ogni momento. Oggi avrai il controllo della tua vita. Ma dovresti preoccuparti di esagerare i piaceri del tavolo. Sai che ti peserà. A livello emotivo, il tuo ideale sarebbe tornare indietro e sviluppare alcune conversazioni precedenti che hanno lasciato le cose irrisolte. Avrai una migliore comprensione del tuo partner. Se sei single, una promettente amicizia platonica si profila all'orizzonte!

Acquario

Le conversazioni che hai oggi possono essere molto piacevoli. Ti divertirai a prenderti cura degli altri e sarai ricompensato per questo. Tuttavia, sarà essenziale non buttarsi a capofitto in nessun compito enorme: controllare i tuoi impulsi! L'ottimismo che senti sta per devastare intorno a te. Il tuo fascino è in aumento, quindi ora è il momento di parlare dei tuoi piani, pur essendo persuasivo. Le nuove conquiste saranno estremamente soddisfacenti!

Pesci

Obiezioni realistiche ti porteranno a trarre alcune giuste conclusioni. Ora è il momento di scoprire chi sono i tuoi veri amici. Sarai distratto e potresti commettere alcuni errori. Dovresti rallentare le cose e fare un passo indietro. Stai affrontando diversi progetti in tutte le aree della tua vita. Una scelta sembra difficile, prenditi il tuo tempo prima di prendere una decisione. I tuoi buoni sentimenti si riversano su coloro che ti circondano. Fai attenzione a comprare qualcosa di inutile o a spendere troppi soldi.

