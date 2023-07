Paolo Borsellino: La vita dei figli e il ricordo della moglie Agnese Piraino Leto

0 Condivisioni

Agnese Piraino Leto, la moglie di Paolo Borsellino

Il 2013 è stato un anno difficile per la famiglia Borsellino, quando Agnese Piraino Leto, la moglie di Paolo Borsellino, ci ha lasciati all'età di 71 anni. La sua morte è stata attribuita a un tumore allo stomaco, anche se le informazioni ufficiali non specificano ulteriori dettagli sulla lunga malattia che l'ha colpita. I funerali di Agnese sono stati celebrati nella chiesa di S. Luisa di Marillac, lo stesso luogo in cui Paolo Borsellino venne commemorato dopo l'attentato di via D'Amelio. Agnese era figlia di un eminente giudice palermitano, che ha influenzato il suo impegno nella lotta alla mafia. È stato proprio in quest'ambiente carico di coraggio e determinazione che ha incontrato un giovane tirocinante di nome Paolo Borsellino, il quale è diventato il suo futuro marito. Nel 1968, Paolo e Agnese si sono sposati, dando vita a una famiglia unita e piena di amore. Dalla loro unione sono nati tre figli: Manfredi, Lucia e Fiammetta.

La vita dei figli di Paolo Borsellino oggi

I figli di Paolo Borsellino, frutto dell'amore e della dedizione di Agnese, sono diventati adulti e hanno preso il testimone del padre nel portare avanti la sua eredità. Lucia, la primogenita, ha attualmente 54 anni ed è stata una figura di spicco come dirigente generale nell'assessorato regionale alla Sanità in Sicilia. La sua carriera politica ha proseguito i passi del padre, e Lucia ha ricoperto il ruolo di Assessore regionale alla Sanità. Oltre al suo impegno professionale, Lucia è anche una moglie e madre di due figlie, portando avanti i valori della famiglia Borsellino nella sua vita privata. Manfredi, il secondo figlio, ha intrapreso la carriera nel campo giuridico e ha lavorato come poliziotto a Cefalù e Mondello, raggiungendo poi il ruolo di commissario. La terza figlia, Fiammetta, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza ed è stata un'importante dirigente nella pubblica amministrazione del comune di Palermo. Inoltre, Fiammetta svolge un ruolo di grande importanza come portavoce ufficiale della famiglia Borsellino. Proprio come i loro genitori, i figli di Paolo Borsellino sono impegnati nella lotta contro la mafia e nel sostegno alle vittime della criminalità organizzata attraverso la Fondazione che porta il nome del loro padre.

Anche se Agnese Piraino Leto non è più con noi, il suo ricordo vive nei cuori dei suoi figli e nella loro dedizione a portare avanti l'eredità di Paolo Borsellino. Attraverso le loro scelte di vita e il loro impegno, i figli di Paolo Borsellino onorano la memoria del padre e continuano a lottare per la giustizia e la legalità.

0 Condivisioni