Milan-Torino in Streaming Gratis Online e Diretta TV dove vederla

0 Condivisioni

L'unico modo per goderti la sfida Milan-Torino in tempo reale è attraverso la piattaforma di streaming online DAZN. Per accedere, sarà necessario avere un regolare abbonamento. Potrai seguire la partita comodamente tramite l'app DAZN, disponibile su vari dispositivi: PC, smartphone, tablet e smart TV. L'applicazione ufficiale è scaricabile dagli store iOS e Android.

È importante notare che non è prevista alcuna trasmissione in diretta TV in co-esclusiva con Sky Sport. DAZN ha acquisito i diritti esclusivi per 7 partite su 10 della Serie A per il triennio 2021-2024. Pertanto, per gli appassionati di calcio, questa piattaforma è la destinazione principale per vivere l'azione in diretta.

Altre Opzioni e Aggiornamenti Live

Gli abbonati Sky che hanno attivato l'offerta Sky + DAZN potranno guardare la partita selezionando l'app DAZN da Sky Q.

Aggiornamenti live sul risultato saranno disponibili sui canali social ufficiali dei club e della Lega Serie A.

Per gli amanti della radio, la diretta radio sarà gratuita su Rai Radio Uno.

Gli highlights dell'incontro e le dichiarazioni dei protagonisti saranno disponibili dopo il fischio finale, durante il post gara.

Le Formazioni: Nuove Tattiche e Aspettative

Milan (3-4-3):

Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw;

Saelemaekers, Tonali, Krunic, Hernandez;

Diaz, Giroud, Leao.

Allenatore: Pioli.

Il Milan di Stefano Pioli sta cercando nuove soluzioni tattiche per affrontare una fase difficile dopo il Mondiale in Qatar. Una formazione 3-4-3, con Giroud, Hernandez e Leao a guidare l'attacco, è la scelta per questa partita.

Torino (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno;

Aina, Vieira, Linetty, Vojvoda;

Miranchuk, Vlasic;

Sanabria.

Allenatore: Juric.

Il Toro di Ivan Juric schiera una formazione collaudata 3-4-2-1, con Miranchuk e Vlasic alle spalle di Sanabria.

Sia i tifosi del Milan che quelli del Torino si preparano per una serata di calcio avvincente e potenzialmente piena di sorprese. L'appuntamento è fissato, e il link per lo streaming gratis online e la diretta TV è pronto per offrire un'esperienza di visualizzazione indimenticabile. Non perdere questa opportunità di seguire da vicino l'azione in campo!