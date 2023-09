Roma-Milan in Streaming Gratis: Tutte le Opzioni per Guardare la Partita i Dirette Live TV

0 Condivisioni

Anticipazione del Grande Match

La Serie A 2023/2024 è ormai in pieno svolgimento e il match tra la Roma e il Milan è un appuntamento imperdibile. Con la Roma alla ricerca della sua prima vittoria stagionale dopo una sconfitta contro il Verona e il Milan che ha iniziato la stagione con due vittorie convincenti, le aspettative sono altissime. La partita è prevista per il venerdì alle 20:45, ma dove puoi vederla in streaming gratis?

Opzioni per Vedere la Partita in Diretta

DAZN è la prima opzione che vogliamo proporti. Questo servizio di streaming offre una vasta gamma di contenuti sportivi e ti permette di guardare la partita in diretta. Puoi controllare le loro offerte cliccando su questo link.

Tuttavia, vogliamo sottolineare che ci sono anche siti di streaming online che promettono di trasmettere la partita gratuitamente. Tuttavia, ci sono diverse ragioni per cui sconsigliamo questa opzione. Questi siti spesso sono pieni di pubblicità invadente, alcune delle quali potrebbero contenere contenuti per adulti, e possono rappresentare un rischio per la sicurezza del tuo computer o dispositivo.

Inoltre, è importante ricordare che utilizzare questi siti è considerato illegale. Quindi, oltre a essere potenzialmente dannosi, comporta anche rischi legali. La nostra raccomandazione è quindi quella di considerare un abbonamento a DAZN. Per soli 30,99 euro al mese, avrai accesso a un vasto mondo di sport, tra cui la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo di Eleven Sports, l’NFL, il tennis, l’UFC, il ciclismo e molto altro. Per ulteriori dettagli, puoi dare un’occhiata qui.

Il Contesto Prepartita

Nonostante abbia guadagnato solo un punto finora, la Roma è fiduciosa, specialmente dopo l’arrivo di Lukaku. Mourinho, l’allenatore della squadra giallorossa, è determinato a ottenere la prima vittoria e non perdere terreno nella lotta per la Champions.

Il Milan, d’altra parte, è in ottima forma con due vittorie convincenti all’attivo. Per il loro primo incontro diretto della stagione, punteranno a mantenere questa striscia vincente. Nel complesso dei loro confronti, il Milan ha vinto 78 volte, la Roma 45, e ci sono stati 51 pareggi.

Nonostante l’acquisto di Lukaku, è probabile che inizi dalla panchina a causa della sua condizione fisica. Belotti dovrebbe essere l’attaccante principale, supportato molto probabilmente da El Shaarawy, mentre Dybala è assente per infortunio.

Le formazioni di difesa e centrocampo sono ancora oggetto di incertezza, con Llorente e Aouar che sembrano in vantaggio rispetto a N’Dicka e Bove. Si prevede che Pioli schieri la stessa formazione che ha superato Bologna e Torino, con Thiaw, Krunic e Pulisic che completano l’attacco insieme a Giroud e Leao.