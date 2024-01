Data, candidati e presentatore dei Grammy 2024: Dettagli della 66ª edizione

I Grammy Awards 2024: sfavillante evento internazionale dell'industria musicale

Le nomination ufficiali dei Grammy Awards 2024 stanno tracciando il cammino verso un evento energicamente atteso a livello mondiale. Questa celebrazione, che ingloba musica e intrattenimento, costituisce una rara opportunità per onorare gli artisti più influenti nell'arena internazionale. Nonostante sia possibile descrivere i Grammy Awards da molteplici prospettive, una realtà rimane indiscutibile: l'intrattenimento è assicurato!

Calendario dei Grammy 2024?

La 66a edizione prenderà il via domenica 4 febbraio 2024 presso l'elegante Crypto.com Arena di Los Angeles. Promettenti artisti sono pronti a darsi battaglia nelle varie categorie.

La Recording Academy ha rivelato che lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su CBS, accogliendo i fan di casa a sintonizzarsi virtualmente tramite il servizio di live streaming su Paramount+.

Presentatore dei Grammy 2024

Nel 2023, Trevor Noah ha brillantemente presieduto l'evento, guadagnandosi il soprannome di veterano dei Grammy. Nonostante ciò, il nome del presentatore per i Grammy Awards 2024 è ancora un mistero. Tra i più notabili padroni di casa troviamo Andy Williams, che ha guidato lo show in sette occasioni dal 1971 al 1977, seguito da John Denver con sei edizioni tra 1978-1979 e dal 1982 al 1985.

Candidature ai Grammy 2024

Rivelare le nomination annuali avviva l'atmosfera con ipotesi sui potenziali vincitori. Al primo posto si colloca SZA con nove candidature. Taylor Swift, che vanta gia 12 trofei, potrebbe far storia negli annali del premio come la prima artista a conquistare per la quarta volta il prestigioso riconoscimento ALBUM OF THE YEAR, già vinto con Fearless, 1989 e Folklore. Tra gli altri candidati spiccano Phoebe Bridgers, Victoria Monét, Jon Batiste, Miley Cyrus, Billie Eilish e Olivia Rodrigo. Inoltre, un'inaspettata candidatura potrebbe essere il film "Barbie", diretto da Greta Gerwig, che ha ottenuto ben 11 nomination in 7 categorie, facendolo emergere come potenziale protagonista della serata.

Categorie dei Grammy 2024 e rispettive nomination:

ALBUM OF THE YEAR:

Boygenius – The Record

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Jon Batiste – World Music Radio

Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – Guts

SZA – SOS

Taylor Swift – Midnights

RECORD OF THE YEAR:

Billie Eilish – What Was I Made For?

Boygenius – Not Strong Enough

Jon Batiste – Worship

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Victoria Monét – On My Mama

Il resto delle categoria possono essere trovate sotto.