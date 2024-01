Rivelazioni sorprendenti su Rosa Ricci e Carmine Di Salvo in "Mare Fuori 4", uno sguardo intimo e inedito sul loro rapporto

La quarta stagione di "Mare Fuori", le nuove confessioni dei protagonisti: dettagli inaspettati emergono sulla storia tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo.

L'anno 2023 per gli amanti delle serie TV è stato memorabile, ma se c'è una produzione che ha veramente toccato l'anima del pubblico italiano, questa è indubbiamente "Mare Fuori". La serie, che narra la vita dei giovani rinchiusi nel riformatorio minorile di Napoli è pronta a stupire nuovamente con la sua quarta stagione, promettendo emozioni senza precedenti. I primi episodi di "Mare Fuori 4" saranno disponibili su RaiPlay a partire dal 1° febbraio, mentre la trasmissione in prima serata su Rai 2 inizierà il 14 febbraio.

Nell'attesa del rilancio della serie, gli appassionati possono addentrarsi nelle esperienze dei protagonisti attraverso le interviste senza filtri disponibili, in esclusiva su RaiPlay, dal 15 gennaio. Queste interviste esclusive approfondiscono le emozioni, i rapporti e gli eventi che hanno plasmato la vita dei protagonisti. Tra le testimonianze più attese troviamo quelle di Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), personaggi che hanno rapito l'attenzione del pubblico grazie alla loro turbolenta storia d'amore.

Rosa Ricci e Carmine Di Salvo in "Mare Fuori 4", rivelano retroscena inediti sul loro rapporto

Le parole di Carmine Di Salvo mettono a nudo sentimenti e percezioni mai rivelati prima: "Quando è passata questa, dicendo: 'Song' a sor' e Ciro Ricci', 'na cosa alta nu' metr' e vint', mi veneva a rirer'...". D'altro canto, Rosa Ricci svela: "Appena l'agg vist' o volev accirere, pecché pensav a chell ch'era fatt a fratemo". La confessione mette in luce il peso delle vicende passate ed evidenzia le complessità di un rapporto nato dall'odio e generatore di un amore tormentato.

Carmine (Massimiliano Caiazzo) racconta le sue prime impressioni sulla comparsa di Rosa Ricci: "Percepivo un'aggressività da parte sua. Percepivo ca sì, te poteva fa male, però non tenevo paura". Le sue parole esplorano i risvolti emotivi affrontati dai personaggi durante le stagioni precedenti, creando un'atmosfera carica che non lascia indifferenti gli spettatori.

Rosa Ricci fa una sorprendente rivelazione su come iniziò a percepire il cambio del suo rapporto con Carmine: "Bell e buon na sera m'agg fatt nu suonn strano. Mentre stev abbracciann' a fratemo, bell e buon esce a facc' do Piecuro. E là nun stevo capenn che stev succerenn, ma proprio dentro di me". Le sue parole aprono nuovi capitoli per la trama, annunciando un'avvincente miscela di emozioni e colpi di scena in "Mare Fuori 4".