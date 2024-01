Un lusso inaspettato: l'uva più costosa al mondo mostrata su TikTok da una milionaria di Dubai

Il raffinato e lussuoso stile di vita della ricca elite di Dubai è spesso l'oggetto delle tendenze dei social network. Una delle ultime prodezze sfoggiate sul web proviene da Dalila Laaribi, una ricca imprenditrice che ha condiviso con il suo pubblico di TikTok l'acquisto di un grappolo d'uva il cui costo raggiunge livelli incredibilmente alti, un lusso che solo i super-ricchi si possono permettere.

Il contesto economico globale: inflazione alle stelle

È in un contesto di inflazione senza precedenti che si inserisce questa storia. Tra il 2022 e il 2023, l'inflazione ha toccato picchi record in tutto il mondo, con l'Italia che ha raggiunto livelli che non vedeva da oltre tre decenni. Il costo della vita è cresciuto drasticamente anche nel resto d'Europa, negli Stati Uniti e in molte altre nazioni, portando ad un aumento dei prezzi nei supermercati rispetto a dieci anni fa, come evidenziano diversi video virali. In questa realtà economica, ogni singolo prodotto acquistato diventa un'attenta decisione per chi ha un reddito medio-basso, mentre i milionari non draizzano tra le irrisorie percentuali percentuali d'aumento dei prodotti di base.

Il lusso sfrenato di Dubai e l'uva più costosa del mondo

Dalila Laaribi, l'agente immobiliare i cui clienti appartengono al club esclusivo dei miloniari, si definisce "milionaria"; vive a Dubai, la città del lusso e dei sogni irrealizzabili per molti. Nella sua vita quotidiana non mancano spese estreme e prodigi di opulenza, che Laaribi condivide liberamente e avidamente con i suoi follower su TikTok. L'ultimo acquisto lussuoso e stravagante è stato un grappolo d'uva, acquistato alla notevole cifra di 428 Dirham, equivalenti a 106.50€, affermando in un video che "Dal momento che non posso permettermi l'attico più costoso di Dubai, ho ripiegato sull'uva più cara del mondo".

Un grappolo d'oro: l'esperienza sensoriale dell'uva più costosa

La sua esperienza non finisce con l'acquisto, ma prosegue con una sorta di degustazione, durante la quale dichiara: "Non voglio nemmeno mangiarla per quanto è bella". E dopo la prima, inevitabile morsicatura, l'uva viene definita "il caviale della frutta". Originaria del Giappone, ogni chicco di questa uva ha un costo di quasi 3 dollari.

Reazioni su TikTok alla mossa lussuosa di Laaribi

Nonostante Dalila Laaribi si presenti nel video circondata da oggetti bizzarri e accompagnata da musica drammatica, affermando che il gusto dell'uva è valso ogni centesimo speso, molti utenti non hanno risparmiato critiche sarcastiche ed indignate. Mentre alcuni hanno rilevato l'assurdità di spendere oltre 100€ per un semplice grappolo d'uva, altri hanno commentato il video definendo l'autrice "un'anima brutta".