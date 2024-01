Andy Murray e il suo possibile ritiro: nuovi dettagli dall'Australian Open 2024

Andy Murray, indiscussa icone del tennis mondiale, potrebbe aver partecipato alla sua ultima edizione dell'Australian Open. Iniziamo l’anno con questa notizia bomba che ha sorpreso gli appassionati della racchetta.

Il nuovo anno tennis: le stelle al rientro e le assenze

L'anno 2024 ha sancito il ritorno di due colossi del tennis professionistico come Rafael Nadal e Naomi Osaka. Ognuno dei due ha dovuto fare i conti con diverse difficoltà nelle passate stagioni. Nadal ha avuto un grave infortunio all'anca che l'ha tenuto fuori dai campi per un intero anno, mentre Osaka ha dovuto gestire una gravidanza, tornando a gareggiare a distanza di 15 mesi dal suo ultimo match. Tuttavia, entrambi sono riusciti a cogliere vittorie. Osaka è attualmente impegnata a disputare i propri match iniziali all’Australian Open 2024, ma Nadal ha dovuto fermarsi nuovamente. Dopo la sconfitta al Brisbane International, ha sentito un nuovo dolore e ha deciso di non partecipare al primo Grande Slam dell'anno.

Oltre a loro, altre grandi figure del tennis hanno approfondito il loro legame con l’Australian Open. Esempio illustre, Novak Djokovic, ancora numero uno mondiale a 36 anni, rimane uno dei favoriti alla vittoria. Un altro trentaseienne, ex numero uno, ha fatto la sua apparizione nel torneo ma è stato sconfitto al primo round da Tomás Martín Etcheverry dell’Argentina.

Andy Murray: una leggenda del tennis britannico a un passo dal ritiro

Il professionista in discussione è Andy Murray, vera leggenda del tennis. Il tennista di 36 anni, originario di Glasgow, Scozia, è stato membro del prestigioso gruppo dei 'Big Four', ovvero i quattro tennisti più forti della sua generazione, fianco a fianco con Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Nonostante il suo periodo di successo sia stato meno persistente rispetto ai suoi illustri colleghi, Murray può vantare un palmares importante che comprende due titoli del Grande Slam con vittorie a Wimbledon e al Roland Garros, due medaglie d'oro olimpiche ed un'edizione delle ATP Finals vinta. Tuttavia, negli ultimi anni la sua carriera è stata segnata da una serie di problemi fisici che hanno portato ad una fase discendente.

Murray sull'orlo del ritiro: le sue parole

Murray, ex numero uno del mondo nel 2016 e attualmente 44esimo, ha dichiarato ai media ufficiali dell'ATP che questa potrebbe essere la sua ultima partecipazione all’Australian Open. "Ci sono alcune probabilità che questa sia l'ultima volta che mi vedete qui", ha spiegato. Con una protesi all'anca e vari altri problemi fisici che hanno caratterizzato l'ultima parte della sua carriera, Murray si è espresso con delusione sul campo di gioco, pur senza comprendere a pieno la motivazione. "Ho giocato piuttosto bene a Brisbane, ma qui non ho fatto così bene come avrei voluto", ha detto. Ha poi aggiunto di aver sollevato con la sua famiglia la questione di un possibile ritiro, sebbene non abbia ancora deciso quando sarà il suo ultimo anno da tennista professionista. Sarà stata questa l’ultima volta che lo vediamo sul campo? Lo scopriremo presto.