Federica Sciarelli smentisce la presunta relazione con Francesco Cossiga: “Solo amicizia, ottenni risarcimento da Panorama”

La nota giornalista dichiara che il rapporto con l’ex Presidente della Repubblica fu puramente professionale e di amicizia, respingendo le insinuazioni e vincendo una causa per diffamazione contro il giornale Panorama.

Federica Sciarelli ha chiarito il suo rapporto d’amicizia con l’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, negando qualsiasi tipo di relazione amorosa tra di loro. Le accuse, inizialmente mosse dal giornale Panorama, portarono la giornalista a intraprendere una causa legale, che si concluse con un significativo risarcimento a suo favore. Anche le figlie di Cossiga sono intervenute negli anni su questa vicenda, confermando le dichiarazioni di Sciarelli.

Il loro incontro avvenne quando Sciarelli era una giovane cronista del Tg3 inviata a New York per seguire il Presidente, un’esperienza che lei stessa ha definito “pazzesca”. Nel racconto a Corriere della Sera, la conduttrice di Chi l’ha visto? ricorda con emozione quei giorni:

“Ero una cronista politica e seguivo Cossiga: un’esperienza pazzesca. Andai a New York a seguirlo ed ero in ansia, c’erano tutti quirinalisti esperti, in aereo giocavano a scopone scientifico. I colleghi mi chiesero se volevo giocare con loro. Non sapevano che io ero bravissima. Vinsi un sacco di soldi e da allora mi rispettarono molto. Cossiga però parlava ogni cinque minuti, non c’era mai un momento di relax”.

Da quel viaggio nacque una profonda amicizia, e Cossiga divenne un mentore per la giovane giornalista, insegnandole l’arte del ragionamento e altre preziose lezioni di vita. Sciarelli racconta:

“Mi insegnò l’arte del ragionamento, lui sapeva andare sempre oltre. Quando disse che i partiti erano finiti gli diedero del picconatore, però lui aveva già capito tutto”.

Tuttavia, nel 1992, un articolo di Panorama, scritto da Antonello Piroso, insinuò che tra Sciarelli e Cossiga ci fosse una relazione amorosa. Questo episodio sconvolse profondamente la giornalista che decise di far causa al giornale nonostante diversi colleghi, tra cui Sandro Curzi, le avessero consigliato di non procedere. Sciarelli disse:

“Fu un periodo bruttissimo (…) In realtà successe che un giornalista scrisse su un settimanale importante questa cosa. (…) A un certo punto pare – sempre raccontano le leggende – che Indro Montanelli abbia chiesto a Cossiga a una cena, a un pranzo: “chi è la tua amante?”. E Cossiga gli abbia parlato all’orecchio. E quindi esce fuori questo articolo con scritto: “Chi è la donna di cui Cossiga ha parlato all’orecchio con Indro Montanelli?” Tra le varie persone, tra l’altro anche belle donne, importanti, e sicuramente più importanti di me, fanno il mio nome. A un certo punto la mia vicina di casa viene a casa mia ridendo: “Ah Federica, guarda che scrivono, che sei l’amante di Cossiga. Io prima mi sono fatta una risata, poi – scusate il termine – come i cornuti ci ho ripensato: (….) non era un settimanale di gossip, era un settimanale molto importante, quindi io prendo e dico “chi è?”. Vedo che era lo stesso che aveva scritto quella lì del gruppo comunista al Senato e alla fine ho detto “Questo lo querelo.”

La causa legale si concluse con un importante risarcimento a favore di Sciarelli. Piroso si scusò pubblicamente con lei, ammettendo l’errore.

“Mi infuriai. Dissi a Cossiga “Io faccio causa”, lui: “Fai bene, quando vincerai, mi offrirai champagne”. La causa fu molto dura, io rimasi malissimo per quell’articolo, falso e calunnioso. Ero una ragazza giovane che aveva vinto un concorso e quel pezzo mi ferì immensamente. Pensai: “Che schifo di ambiente”, volevo mollare tutto. Ma andai avanti. Perfino Sandro Curzi mi consigliò di non fare causa, “tra giornalisti non si fa” mi suggerì, ma io ero determinata ad avere la verità. Da una parte c’ero io, giovane cronista e dall’altra parte la corazzata della Mondadori, con gli avvocati della Mondadori.”

Sciarelli non ha mai rivelato l’entità del risarcimento ottenuto da Mondadori, ma ha dichiarato che la cifra le permise di acquistare una casa e di dare una soddisfazione a suo padre che era gravemente malato.

“Ho avuto un risarcimento incredibile, e ho comprato casa. Poi tanta soddisfazione. Ero in lacrime. Lo dissi subito ai miei genitori, papà stava molto, molto male. Riuscì solo a dirmi: ”Complimenti Federica”, poi entrò in coma.”

Anche una delle figlie di Cossiga, Anna Maria, ha commentato la vicenda. Durante un’intervista al Corriere, ha dichiarato:

“La storia con Sciarelli? Glielo abbiamo chiesto pure noi figli! Mio padre ha negato nel modo più assoluto.”

Cossiga decise di separarsi dalla moglie perché lei non voleva diventare una persona pubblica e, a quanto pare, non ha avuto altre donne. Ebbe due figli, Giuseppe e Anna Maria. Federica Sciarelli, che ha un figlio di nome Giovanni, è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita sentimentale.